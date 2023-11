Présentation du moniteur intelligent Ergo 32K LG 4 pouces : la mise à niveau ultime pour la station de travail

By

Si vous recherchez un moniteur de haute qualité combinant des fonctionnalités de télévision intelligente avec des fonctionnalités de travail exceptionnelles, ne cherchez pas plus loin que le moniteur intelligent Ergo 32K LG 4 pouces. Au prix de seulement 396.99 $, en baisse par rapport aux 500 $ habituels, ce moniteur offre une expérience visuelle immersive à un prix imbattable.

Avec son écran UHD 32K de 4 pouces, ce moniteur LG présente des images cristallines et des couleurs vives, garantissant que chaque détail prend vie. La reproduction des couleurs DCI-P3 à 90 % (Typ.) garantit une représentation précise et précise des couleurs, ce qui la rend parfaite pour un usage professionnel et un divertissement personnel.

Équipé de webOS22, le moniteur Ergo Smart Monitor de 32 pouces de LG offre un accès facile à une large gamme d'applications intégrées, y compris des services de streaming populaires comme Netflix. Basculez en toute transparence entre le travail et les loisirs avec la plus grande commodité et efficacité.

L'une des caractéristiques remarquables de ce moniteur est le support Ergo, qui vous permet de le fixer solidement à l'arrière de votre bureau, améliorant ainsi votre expérience visuelle en offrant un angle et un positionnement parfaits. Dites adieu aux tensions cervicales et à l'inconfort causés par un placement maladroit du moniteur.

De plus, le LG Ergo Smart Monitor dispose d'un port USB-C de 65 W, permettant une connectivité transparente à votre MacBook tout en alimentant simultanément l'appareil hôte. Fini les câbles emmêlés ou les multiples adaptateurs secteur qui encombrent votre espace de travail.

Questions fréquentes

Ce moniteur peut-il être utilisé à la fois pour le travail et pour le divertissement personnel ?

Absolument! Le moniteur intelligent LG Ergo 32K 4 pouces est conçu pour répondre aux besoins professionnels et personnels, grâce à ses fonctionnalités polyvalentes et sa qualité d'image exceptionnelle.

Ce moniteur prend-il en charge les services de streaming ?

Oui, il est livré avec des applications intégrées, notamment l'accès aux plateformes de streaming populaires comme Netflix et plus encore, vous permettant de profiter de vos émissions et films préférés directement sur le moniteur.

Quelle est la taille de l'écran du moniteur LG Ergo Smart 32 pouces ?

L'écran mesure 32 pouces, offrant une expérience visuelle immersive et de nombreux espaces d'écran pour le multitâche et la productivité.

Puis-je connecter mon MacBook à ce moniteur ?

Absolument! Le moniteur LG Ergo Smart Monitor de 32 pouces est livré avec un port USB-C de 65 W, garantissant une connectivité transparente et pratique à votre MacBook tout en le chargeant en même temps.

Le support Ergo est-il inclus avec le moniteur ?

Oui, le support Ergo est inclus avec le moniteur, vous permettant de le fixer solidement à l'arrière de votre bureau et d'ajuster facilement l'angle et le positionnement pour un confort visuel optimal.

Améliorez votre poste de travail avec le moniteur intelligent Ergo 32K LG de 4 pouces et découvrez le mélange parfait de productivité et de divertissement. Ne manquez pas cette offre à durée limitée et saisissez la vôtre dès aujourd'hui !