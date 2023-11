LG dévoile l'avenir des moniteurs SMART

LG Electronics révolutionne le monde des moniteurs avec sa dernière gamme de moniteurs SMART. Les modèles 32SR50F et 27SR50F offrent un mélange de productivité et de divertissement, éliminant le besoin d'une connexion PC. Avec des écrans époustouflants, une connectivité transparente et des capacités intelligentes, ces moniteurs sont prêts à transformer notre façon de travailler et de jouer.

Les moniteurs LG SMART sont dotés d'écrans impressionnants qui offrent des couleurs vives et un contraste net. Que vous participiez à une vidéoconférence, travailliez sur des documents ou naviguiez simplement sur le Web, la qualité d'image de haute qualité et la prise en charge du HDR10 garantiront une expérience visuelle immersive. Le design élégant et sans bordure du modèle 27 pouces ajoute une touche d'élégance à votre espace de travail.

Mais ce qui distingue ces moniteurs, c'est leur intégration de la plateforme webOS 23 de LG. Agissant comme un hub intelligent, webOS 23 offre un accès facile aux applications de streaming, au contenu sportif personnalisé et même à la possibilité de créer des listes de lecture musicales en fonction de vos préférences. Oubliez les appareils de commutation : ces moniteurs mettent tout ce dont vous avez besoin à portée de main.

Pour ceux qui travaillent à domicile, les moniteurs LG SMART sont équipés du logiciel LG Home Office. Ce logiciel prend en charge les programmes de productivité populaires tels que Microsoft 365 et Google Calendar, vous permettant de passer en toute transparence du travail aux tâches personnelles. Partager du contenu depuis vos appareils intelligents est également un jeu d'enfant, grâce à la compatibilité AirPlay 2 et Miracast.

Non limités au travail, ces moniteurs peuvent également fonctionner comme des hubs pour maison intelligente. Grâce au ThinQ Home Hub de LG, vous pouvez surveiller et contrôler vos appareils compatibles IoT, tels que les réfrigérateurs et les machines à laver, sans quitter votre bureau. Cette intégration du travail et de la vie privée améliore l’efficacité et la commodité, faisant de ces moniteurs un véritable tournant en matière de vie intelligente.

Les moniteurs LG SMART (32SR50F et 27SR50F) seront disponibles sur divers marchés dans le monde, avec une disponibilité commençant aux États-Unis en novembre. Avec un prix de 229.99 $ pour le modèle 32 pouces et de 199.99 $ pour le modèle 27 pouces, ces moniteurs offrent une excellente proposition de valeur pour leurs fonctionnalités impressionnantes.

Comme le dit à juste titre Seo Young-jae, vice-président principal et chef de l'unité commerciale informatique de LG Electronics Business Solutions Company : « La série de moniteurs LG SMART est conçue pour répondre aux préférences individuelles et aux exigences spécifiques de divers utilisateurs. » Avec ce lancement, LG est prêt à propulser la catégorie des moniteurs SMART vers de nouveaux sommets, avec d'autres innovations passionnantes à l'horizon. Restez à l'écoute!

FAQ:

1. Qu'est-ce que webOS 23 ?

WebOS 23 est le système d'exploitation de LG qui alimente ses moniteurs SMART. Il offre un accès transparent aux applications de streaming, au contenu personnalisé et à d'autres fonctionnalités intelligentes.

2. Puis-je connecter ces moniteurs à mes appareils intelligents ?

Oui, vous pouvez facilement connecter vos appareils intelligents à ces moniteurs à l'aide d'AirPlay 2 et Miracast, vous permettant ainsi de partager du contenu sans effort.

3. Ces moniteurs peuvent-ils servir de hubs pour la maison intelligente ?

Absolument! Ces moniteurs agissent comme des hubs pour la maison intelligente, vous permettant de surveiller et de contrôler des appareils compatibles IoT tels que des réfrigérateurs et des machines à laver via le ThinQ Home Hub de LG.

Sources:

- Communiqué de presse du moniteur LG SMART