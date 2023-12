LG dévoile un robot avancé de gestion domestique

LG a dévoilé un robot de pointe qui agit comme un gestionnaire et compagnon domestique polyvalent. Le robot bipède utilise une technologie d’intelligence artificielle avancée pour surveiller la maison et interagir avec les utilisateurs grâce à la reconnaissance vocale et d’image.

Contrairement aux systèmes de surveillance traditionnels, le robot de LG sert à la fois de système de surveillance à distance et de compagnon. Il peut saluer les utilisateurs lorsqu’ils rentrent chez eux et même jouer de la musique en fonction de leur humeur détectée. De plus, il est capable d’apprendre et de s’adapter aux préférences des utilisateurs, ce qui en fait un gestionnaire domestique idéal.

L’impressionnante technologie d’intelligence artificielle du robot lui permet de reconnaître différents objets et de répondre à des commandes spécifiques, offrant ainsi une expérience personnalisée à chaque utilisateur. Sa fonction avancée de reconnaissance d’image lui permet d’identifier des individus spécifiques, garantissant une sécurité accrue au sein de la maison.

En plus de ses capacités de surveillance et d’interaction, le robot peut également effectuer diverses tâches telles que le contrôle des appareils ménagers, l’organisation des horaires et même l’aide aux soins des animaux domestiques. Sa polyvalence en fait un ajout précieux à tout foyer.

Avec la révélation de ce robot avancé de gestion domestique, LG démontre son engagement à développer des solutions innovantes qui améliorent notre vie quotidienne. Ce robot bipède représente une étape significative vers un avenir où la technologie de l’intelligence artificielle s’intègre de manière transparente dans nos foyers.

FAQ :

Q: Comment le robot de gestion domestique de LG interagit-il avec les utilisateurs ?

A: Le robot de gestion domestique de LG interagit avec les utilisateurs grâce à la technologie de reconnaissance vocale et d’image.

Q: Que peut faire le robot en plus de surveiller la maison ?

A: En plus de surveiller la maison, le robot peut saluer les utilisateurs, jouer de la musique selon leur humeur, contrôler les appareils ménagers, organiser les horaires et aider aux soins des animaux domestiques.

Q: Qu’est-ce qui rend le robot de LG unique ?

A: Le robot de LG est unique grâce à sa conception bipède et à ses capacités d’intelligence artificielle avancées, permettant des expériences personnalisées et une sécurité accrue.