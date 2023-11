Nouveaux moniteurs LG SMART avec des fonctionnalités améliorées pour la productivité et la connectivité

LG Electronics a récemment présenté sa dernière gamme de moniteurs SMART pour 2023. Parmi les nouvelles versions figurent les modèles 32SR50F et 27SR50F, désormais disponibles à l'achat. Destinés à améliorer la productivité et à offrir une connectivité transparente, ces moniteurs sont conçus pour répondre aux besoins changeants du travail à distance et du streaming de divertissement.

Une caractéristique notable de ces moniteurs est leurs écrans IPS hautes performances qui prennent en charge HDR 10, offrant une qualité et un dynamisme d'image améliorés. Que vous participiez à des réunions virtuelles ou naviguiez simplement sur le Web, les visuels améliorés fournis par ces moniteurs 1080p amélioreront votre expérience visuelle. Le modèle 27 pouces, avec son design pratiquement sans bordure, ajoute une touche esthétique élégante et minimaliste à n'importe quel espace de travail.

Fonctionnant sur la plate-forme webOS 23 de LG, les moniteurs SMART offrent un accès facile et pratique à diverses applications de streaming et à des recommandations de visualisation personnalisées via le hub webOS. La fonctionnalité Home Board est particulièrement intrigante, proposant des profils sportifs personnalisés et des cartes de services sportifs personnalisables. Les amateurs de sport peuvent rester informés de leurs ligues préférées, des matchs à venir et des statistiques importantes. Les moniteurs incluent également la fonction LG Mood Music, agissant comme un DJ personnel en créant des listes de lecture basées sur les préférences musicales de l'utilisateur.

Pour ceux qui se concentrent sur la productivité, les moniteurs LG SMART sont équipés du logiciel LG Home Office intégré. Prenant en charge divers programmes de productivité tels que Microsoft 365 et Google Calendar, ces moniteurs améliorent l'efficacité du flux de travail. De plus, ils facilitent le partage de contenu à partir d'appareils intelligents via AirPlay 2 et Miracast, éliminant ainsi le besoin d'une connexion directe à un PC.

De plus, ces moniteurs servent de hubs pour maison intelligente, compatibles avec le ThinQ Home Hub de LG. Les utilisateurs peuvent facilement surveiller et gérer les appareils électroménagers compatibles IoT tels que les réfrigérateurs et les machines à laver via l'application ThinQ. Cette intégration transforme les moniteurs en points de contrôle centraux pour une maison connectée.

l'information de produit:

– Moniteur SMART LG (32SR50F)

– Taille/Résolution : 31.5 pouces / FHD (1,920 1080 x XNUMX XNUMX)

– Gamme de couleurs : sRGB 99 %, NTSC 72 %

– HDR : HDR10

– Taux de rafraîchissement / Temps de réponse : 60 Hz / 8 ms

– Interface : USB Type-C, HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

– Haut-parleur : 5W (x2)

– Fonctionnalité/Service intelligent : webOS 23, Microsoft Office, Assistant vocal (LG ThinQ, Alexa), Casting/Mirroring mobile (AirPlay 2 / ScreenShare)

– Accessoire : HDMI / Télécommande Blanche

– Moniteur SMART LG (27SR50F)

– Taille/Résolution : 27 pouces / FHD (1,920 1080 x XNUMX XNUMX)

– Gamme de couleurs : sRGB 99 %, NTSC 72 %

– HDR : HDR10

– Taux de rafraîchissement / Temps de réponse : 60 Hz / 14 ms

– Interfaces : HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

– Haut-parleur : 5W (x2)

– Fonctionnalité/Service intelligent : webOS 23, Microsoft Office, Assistant vocal (LG ThinQ, Alexa), Casting/Mirroring mobile (AirPlay 2 / ScreenShare)

– Accessoire : HDMI / Télécommande Blanche

Le modèle 32SR50F est disponible à l'achat à 229 $, tandis que le modèle 27SR50F peut être obtenu pour seulement 199 $. Les deux modèles bénéficient d’une garantie d’un an pièces et main d’œuvre.

FAQ:

Q : Quelles sont les fonctionnalités remarquables des moniteurs LG SMART ?

R : Les moniteurs LG SMART offrent des écrans hautes performances avec prise en charge HDR 10, le logiciel LG Home Office intégré pour la productivité, des capacités de partage de contenu et une fonctionnalité de hub pour maison intelligente.

Q : Quel est le prix des modèles 32SR50F et 27SR50F ?

R : Le 32SR50F est au prix de 229 $, tandis que le 27SR50F est disponible au prix de 199 $.

Q : Les moniteurs sont-ils couverts par une garantie ?

R : Oui, les deux modèles bénéficient d’une garantie d’un an sur les pièces et la main-d’œuvre.