La Lexington Charity League demande une aide publique pour soutenir la sensibilisation communautaire

Dans le but de maintenir son action vitale auprès de la communauté, la prestigieuse Lexington Charity League a sollicité le soutien du public. Malgré les défis posés par la pandémie actuelle, la ligue reste engagée dans sa mission d'aider les enfants de la communauté et est déterminée à faire un retour en force en 2024, en établissant une base financière solide.

En raison des circonstances sans précédent entourant l'épidémie de COVID-19, la ligue, active depuis 1935, n'a pas pu accueillir son événement phare annuel, le Holiday House and Holiday Shoppes, depuis 2019. L'annulation de cette collecte de fonds essentielle, ainsi que avec d'autres activités tout au long de l'année, a représenté un revers financier important pour l'organisation.

La présidente Tina Royal a souligné le dévouement inébranlable de la ligue à aider les enfants locaux qui autrement se retrouveraient sans ressources essentielles. Les travailleurs sociaux et les conseillers scolaires comptent sur la ligue depuis des années pour répondre aux besoins fondamentaux des enfants de la communauté.

Aujourd'hui plus que jamais, la Lexington Charity League demande l'aide de personnes et d'organisations généreuses pour assurer la continuité de leurs programmes de sensibilisation. En apportant leur contribution, les membres de la communauté peuvent jouer un rôle central pour améliorer la vie des enfants vulnérables. Les dons permettront à la ligue de fournir le soutien nécessaire, notamment de la nourriture, des vêtements, des ressources éducatives et des services de santé.

La ligue reste optimiste quant à l’avenir et prévoit de sortir plus forte de cette période difficile. En se rassemblant, la communauté peut aider la Lexington Charity League à prospérer, en garantissant que les enfants de Lexington reçoivent les soins et le soutien qu'ils méritent. Joignons nos mains et faisons une différence dans la vie de ces jeunes, ouvrant ainsi la voie à un avenir meilleur pour tous.