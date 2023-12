Lors de sa présentation très attendue « Level-5 Vision 2023 II », Level-5 a fait plusieurs annonces intéressantes, notamment des retards de jeu et de nouvelles mises à jour. L'un des moments forts a été l'annonce de Megaton Musashi : Wired, un jeu très attendu qui a été reporté au 25 avril et qui sortira dans le monde entier sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via Steam.

De plus, Level-5 a révélé que Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time devrait sortir mondialement sur Nintendo Switch l'été prochain. Cette nouvelle a suscité l’impatience des fans impatients de se lancer dans un voyage enchanteur dans ce monde imaginaire.

Une autre mise à jour importante de la présentation a été le retard de Decapolice, un jeu de rôle en monde ouvert, dont les fans devront attendre jusqu'en 2025 pour en faire l'expérience. Même si la nouvelle peut en décevoir certains, elle témoigne également de l'engagement de Level-5 à offrir une expérience de jeu raffinée et inoubliable.

De plus, Level-5 a présenté des vidéos nouvelles ou mises à jour pour certains de leurs jeux très attendus. Inazuma Eleven : Victory Road, dont la sortie est prévue sur Switch en 2024, a reçu une attention particulière. Les fans peuvent s’attendre à une sortie mondiale en mars 2024, ainsi qu’à un test bêta passionnant. De plus, un aperçu du professeur Layton et du nouveau monde de Steam pour Switch prévu pour une version 2025 a été fourni, laissant les fans attendre avec impatience plus d'informations.

Level-5 en a également profité pour célébrer le 25e anniversaire de leur entreprise. Ils ont présenté un message de félicitations sincères de Yo Oizumi, le doubleur du personnage bien-aimé du professeur Layton. Il s’agit d’un hommage touchant qui souligne l’impact de Level-5 sur l’industrie du jeu vidéo au cours des deux dernières décennies et demie.

Pour l'avenir, Level-5 a dévoilé sa prochaine présentation, « Level-5 Vision 2024 'To the World's Children' », qui devrait être diffusée en avril. Les fans peuvent s’attendre à des annonces et des mises à jour plus intéressantes alors que la société continue de façonner l’avenir du jeu vidéo.

