Le mystère de l'étoile de mer : décoder la symétrie des échinodermes

Depuis plus d’un siècle, la question de savoir où se trouve la tête d’une étoile de mer intrigue les scientifiques. Contrairement à d’autres espèces qui présentent une symétrie axiale, ces créatures énigmatiques et leurs parents échinodermes, notamment les oursins et les concombres de mer, présentent une symétrie radiale. Cependant, une récente percée réalisée par des chercheurs des universités de Stanford, Berkeley, Columbia, Southampton et Okinawa a mis en lumière ce mystère de longue date.

L'étudiant postdoctoral français à Stanford, Laurent Formery, et ses collègues ont déterminé de manière concluante qu'« essentiellement, une étoile de mer n'est qu'une tête ». Dans leur étude révolutionnaire publiée dans la revue Nature, ils ont utilisé des études moléculaires pour établir cette nouvelle perspective. Les gènes ont fourni la clé pour répondre à cette question, ce que l'anatomie seule ne pouvait pas apporter.

En cartographiant l'expression des gènes chez les étoiles de mer à l'aide de techniques de pointe telles que la tomographie de l'ARN et l'hybridation in situ, Formery et son équipe ont dévoilé la distribution traditionnelle tête/tronc/queue observée chez les espèces bilatérales. Étonnamment, les chercheurs ont découvert que les gènes responsables de la tête étaient exprimés sur toute la longueur des bras de l'étoile de mer. Aucun marqueur moléculaire associé au tronc ou à la queue n'a été découvert. Au lieu de cela, le suivi des gènes codant pour différentes parties de la tête a révélé un axe antéropostérieur s'étendant du centre à la périphérie de chaque bras.

Cette découverte ouvre de nouvelles voies pour une exploration plus approfondie du développement et de l’évolution de ces créatures remarquables. Les scientifiques visent à mieux comprendre comment les étoiles de mer passent de larves à symétrie bilatérale aux adultes à symétrie radiale. En outre, ils cherchent à découvrir les raisons et les mécanismes à l’origine de la divergence des échinodermes par rapport à l’ancêtre bilatéral commun qui remonte à environ 600 millions d’années.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Quelle est la principale conclusion de l’étude ?

R : L'étude révèle que les étoiles de mer sont essentiellement constituées de têtes et présentent une symétrie radiale, contrairement à la distribution traditionnelle tête/tronc/queue observée chez les espèces bilatérales.

Q : Comment les chercheurs ont-ils établi cette conclusion ?

R : En cartographiant l'expression des gènes à l'aide de techniques avancées, les chercheurs ont découvert que les gènes responsables de la tête étaient exprimés sur toute la longueur des bras de l'étoile de mer, alors qu'aucun marqueur moléculaire associé au tronc ou à la queue n'a été découvert.

Q : Quelles sont les implications de cette découverte ?

R : Cette percée donne un aperçu de la transition des étoiles de mer de larves à symétrie bilatérale aux adultes à symétrie radiale. Il contribue également à la compréhension de l'évolution des échinodermes et de leur divergence par rapport à l'ancêtre bilatéral commun.

Q : Quelles techniques ont été utilisées dans l’étude ?

R : Les chercheurs ont utilisé la tomographie d'ARN et l'hybridation in situ, des techniques moléculaires avancées, pour cartographier l'expression des gènes et suivre l'activité de gènes spécifiques chez les étoiles de mer.