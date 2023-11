Le nouveau jeu d’horreur coopératif Lethal Company dépasse les 100,000 XNUMX joueurs

By

Une expérience palpitante et effrayante vous attend dans le dernier jeu à succès, Lethal Company, alors qu'il célèbre le cap remarquable de plus de 100,000 23 joueurs simultanés. Développé par Zeekerss, ce jeu d'horreur coopératif fait des vagues dans la communauté des joueurs depuis sa sortie sur Steam Early Access le XNUMX octobre.

Lethal Company emmène les joueurs dans un voyage déchirant à travers des lunes abandonnées, où ils doivent récupérer des ressources tout en affrontant des horreurs inimaginables. En tant que travailleur sous contrat pour la société, les joueurs sont chargés de collecter la ferraille pour respecter les quotas de profit de l'entreprise. Cependant, ils doivent toujours être sur leurs gardes, car les origines du jeu en tant que titre d'horreur garantissent que le danger se cache à chaque coin de rue.

Le succès de Lethal Company peut être attribué à son gameplay immersif et à ses mises à jour régulières. Zeekerss a fait preuve de diligence en fournissant du nouveau contenu, améliorant continuellement l'expérience du jeu avec des monstres, des objets et des fonctionnalités supplémentaires. Cet engagement en faveur de l’amélioration a trouvé un écho auprès des joueurs, ce qui a entraîné une montée en popularité du jeu.

Les utilisateurs de Steam ont fait l'éloge de Lethal Company, comme en témoigne sa note « extrêmement positive » sur la plateforme. Les joueurs apprécient particulièrement la boucle de jeu captivante du jeu et les mises à jour fréquentes qui maintiennent l'expérience fraîche et passionnante. Avec une communauté solide fournissant des commentaires et du soutien, le potentiel de Lethal Company est illimité.

Que vous soyez un joueur chevronné ou nouveau dans le jeu, IGN propose un guide complet pour vous aider à naviguer dans le monde perfide de Lethal Company. Préparez-vous à des sensations fortes sans fin, à des moments palpitants et à une expérience de jeu d'horreur coopérative inoubliable.

QFP

1. Puis-je jouer seul à Lethal Company ?

Oui, Lethal Company peut être joué en solo, mais il est conçu pour être une expérience coopérative.

2. Lethal Company est-il disponible sur des plateformes autres que Steam ?

Pour l’instant, Lethal Company n’est disponible que sur Steam. Il n’y a aucune annonce officielle concernant les sorties sur d’autres plateformes.

3. Y aura-t-il d'autres mises à jour à l'avenir ?

Absolument! Le développeur, Zeekerss, a exprimé son engagement à publier régulièrement des mises à jour pour améliorer le jeu et intégrer les commentaires des joueurs.

4. Puis-je personnaliser mon personnage et mon vaisseau dans Lethal Company ?

Oui, Lethal Company propose des options de personnalisation de costumes et de décoration de vaisseaux permettant aux joueurs de personnaliser leur expérience de jeu.

Sources:

