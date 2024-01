Les chercheurs découvrent les propriétés électriques des nanomatériaux en gypse pour une habitation durable sur Mars

Des chercheurs de l’Université de Sussex ont fait une découverte révolutionnaire dans le domaine des nanomatériaux, qui pourrait avoir des implications considérables pour une habitation durable sur Mars. En utilisant des ressources et des techniques déjà utilisées par la NASA et la Station spatiale internationale, les chercheurs ont identifié les propriétés électriques des nanomatériaux en gypse. Cette découverte pourrait ouvrir la voie à la production d’énergie propre et au développement de matériaux de construction durables sur la planète rouge.

Dans leur étude, les chercheurs se sont concentrés sur le gypse martien, un minéral abondamment disponible sur Mars. Ils ont transformé ce produit déchet jusqu’alors négligé en nanomatériaux grâce à des méthodes de production durables. En utilisant des processus à faible consommation d’énergie et une chimie à base d’eau, ils ont réussi à révéler les propriétés électriques des nanomatériaux en gypse.

Le Dr Conor Boland, l’un des chercheurs impliqués dans l’étude, a souligné l’importance de leurs découvertes, affirmant que cette percée ouvre des possibilités pour une technologie durable non seulement sur Mars, mais également ici sur Terre. Les applications de ces nanomatériaux sont vastes, allant de la production d’hydrogène propre au développement de dispositifs électroniques similaires aux transistors et à l’amélioration de la durabilité des textiles.

Les chercheurs ont réalisé cette percée en utilisant la méthode innovante de la NASA pour extraire l’eau du gypse martien. Ce processus consiste à déshydrater le gypse pour obtenir de l’eau à consommer par les humains, laissant derrière lui un sous-produit appelé anhydrite. Les chercheurs de Sussex ont transformé cette anhydrite en nanolanières – des matériaux ayant la forme de tagliatelles – avec des utilisations potentielles dans les systèmes d’énergie propre et l’électronique durable. Tout au long du processus, l’eau pouvait être continuellement collectée et recyclée, soulignant davantage l’aspect durable de leurs découvertes.

Bien que la production d’électronique à grande échelle puisse ne pas être réalisable sur Mars en raison des ressources limitées et des conditions stériles, les nanolanières d’anhydrite offrent des possibilités de production d’énergie propre sur Terre. De plus, leur impact potentiel sur la production d’énergie durable sur Mars reste significatif pour les missions futures et la durabilité à long terme d’une colonie martienne.

En fin de compte, cette découverte met en lumière l’immense potentiel des nanomatériaux et des méthodes de production durables pour faire avancer la technologie à la fois sur Terre et dans l’espace.