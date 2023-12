Lenovo Legion Go : une console portable de jeu unique dotée de fonctionnalités innovantes

By

Lenovo est entré dans le monde des consoles de jeu portables avec sa dernière offre, la Legion Go. Tout en s'inspirant des consoles et technologies existantes, cet appareil se démarque par ses propres caractéristiques uniques.

Une caractéristique remarquable du Legion Go est sa conception de béquille, qui rappelle le modèle OLED populaire de Nintendo Switch. La béquille, en métal, offre un support solide pour jouer en déplacement. Cependant, il lui manque la même construction solide que le Switch OLED, ce qui permet une certaine flexibilité et flexion.

L'accès aux composants internes du Legion Go est relativement simple avec l'utilisation d'un tournevis cruciforme. Lenovo a également introduit des joysticks à effet Hall, éliminant ainsi le problème courant de Stick Drift qui touche les consoles portables de jeu similaires. L'option de stockage non conventionnelle de la console, un SSD M.2242 au facteur de forme 2, peut présenter des défis en matière de remplacement ou de mise à niveau.

Les options de connectivité du Legion Go dépassent celles de ses concurrents, avec deux ports USB-C et USB 4. Cela permet aux utilisateurs de charger la console avec un seul port tout en connectant les lunettes Legion, un accessoire convaincant qui combine des lentilles adaptées aux prescriptions avec un écran FHD OLED. Bien que les lunettes présentent leurs propres inconvénients, tels qu'un détachement occasionnel et une compatibilité limitée avec les appareils Android, elles ajoutent une dimension unique à l'expérience de jeu.

En ce qui concerne les performances de jeu, le Legion Go impressionne en résolution Full HD, mais a du mal à maintenir des fréquences d'images élevées en QHD+. Pour maximiser les performances, il est recommandé de réduire la résolution à HD+. Le Legion Space de Lenovo, la surcouche UI de la console, offre une meilleure expérience utilisateur par rapport à ses concurrents mais nécessite encore quelques améliorations.

Il convient de noter que le mode de jeu du Legion Go peut avoir un impact significatif sur les fréquences d'images et la vitesse des ventilateurs. Il est conseillé d'exécuter la console en mode Performance pour des performances optimales.

Dans l’ensemble, le Lenovo Legion Go présente des fonctionnalités innovantes et se démarque de ses concurrents sur le marché des consoles de jeu portables. Même si elle présente quelques inconvénients mineurs, la console offre une expérience de jeu unique pour les passionnés en déplacement.