Collaboration LEGO et Epic Games : connexion des comptes pour une annonce Big Bang

LEGO et Epic Games ont uni leurs forces pour offrir aux fans des deux franchises une collaboration passionnante. En prévision du prochain événement Fortnite, The Big Bang, les LEGO Insiders peuvent désormais se connecter à leurs comptes Epic Games en utilisant leurs comptes LEGO. Cette intégration permet aux joueurs de se connecter à leurs comptes Epic Games principaux, tout en reliant simultanément les deux comptes entre eux.

L'annonce officielle de Fortnite The Big Bang est prévue pour le 2 décembre à 2 h HE/11 h HP. LEGO a déjà taquiné les fans avec un aperçu de l'emblématique Supply Llama sous forme LEGO, et les spéculations suggèrent que les skins Fortnite populaires seront transformés en skins de figurines LEGO dans le jeu.

Cette collaboration ouvre de nouvelles possibilités aux fans de LEGO et de Fortnite. En connectant leurs comptes, les passionnés de LEGO peuvent découvrir l'univers Fortnite d'une toute nouvelle manière. De même, les joueurs de Fortnite peuvent plonger dans le monde de LEGO et donner vie à leurs personnages Fortnite préférés grâce aux figurines LEGO.

La collaboration LEGO et Epic Games met en valeur le désir mutuel de créer des expériences engageantes et immersives pour leurs fans dévoués. En comblant le fossé entre les mondes physique et numérique, ce partenariat offre une voie passionnante pour l'expression créative et la narration.

Alors préparez-vous, constructeurs de briques et champions de Fortnite, alors que la collaboration LEGO x Epic Games ouvre la voie à une aventure de jeu épique. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour, de surprises et une annonce vraiment explosive le 2 décembre.

Foire aux Questions

Q : Puis-je utiliser mon compte LEGO Insiders pour me connecter à mon compte Epic Games ?

R : Oui, grâce à la récente collaboration entre LEGO et Epic Games, vous avez désormais la possibilité d'utiliser votre compte LEGO Insiders pour vous connecter à votre compte Epic Games.

Q : Y a-t-il des avantages à lier mes comptes LEGO et Epic Games ?

R : Lier vos comptes LEGO et Epic Games permet une intégration transparente entre les deux plates-formes, offrant une expérience de jeu unique combinant les mondes de LEGO et Fortnite.

Q : Quand aura lieu l’annonce officielle de Fortnite The Big Bang ?

R : L'annonce officielle de Fortnite The Big Bang est prévue pour le 2 décembre à 2 h HE/11 h HP.

Q : Que pouvons-nous attendre de la collaboration LEGO et Epic Games ?

R : La collaboration entre LEGO et Epic Games promet de nouveaux développements passionnants, notamment la transformation des skins Fortnite en skins pour figurines LEGO et des façons innovantes de découvrir les deux franchises simultanément.