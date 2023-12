LEGO Fortnite : une nouvelle frontière en matière de construction et de survie numériques

LEGO Fortnite a été officiellement lancé, offrant une expérience numérique unique de construction et de survie aux fans du célèbre jeu Battle Royale. Ce nouveau mode de jeu, bien qu'intégré au lanceur Fortnite, propose un gameplay complètement différent de l'action multijoueur habituelle.

Contrairement au Fortnite traditionnel, LEGO Fortnite se concentre sur l'artisanat de survie. Les joueurs peuvent construire leur propre monde individuellement ou avec jusqu'à 11 amis. Le jeu permet aux joueurs d'incarner leurs personnages Fortnite préférés, tels que Brite Bomber, Cuddle Team Leader et Raven, mais dans le style LEGO.

Dans LEGO Fortnite, les joueurs doivent collecter de la nourriture et des ressources, fabriquer des objets et s'engager dans des batailles en solo ou en coopération contre des ennemis. Le jeu comprend également un mécanisme de construction d'abris pour la défense et la personnalisation d'une base d'attache. Les joueurs peuvent recruter des villageois pour rassembler des matériaux et les aider à survivre la nuit.

Semblable à Minecraft, LEGO Fortnite offre la possibilité de construire des maisons, des forteresses et d'autres améliorations de votre base d'attache. Les joueurs peuvent également fabriquer des armes et des accessoires pour les aider dans leurs combats contre divers ennemis, notamment de petites créatures utilisées pour cultiver de l'XP et d'énormes bêtes ressemblant à des boss.

LEGO Fortnite représente l'aboutissement des efforts du groupe LEGO pour créer une expérience de construction en ligne immersive. La collaboration avec Epic Games s'est avérée fructueuse, aboutissant à un jeu qui permet aux joueurs de réaliser leur rêve de construire leur propre monde en briques. Cependant, cette collaboration a coûté un milliard de dollars au groupe LEGO.

Le nouveau mode de jeu LEGO Fortnite est désormais disponible sur toutes les principales plateformes de jeu, notamment PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC et les services de streaming de jeux basés sur le cloud. Mieux encore, il s'agit d'une mise à jour gratuite, permettant aux joueurs d'accéder facilement à cette nouvelle aventure passionnante. Bien que les ensembles LEGO Fortnite ne soient peut-être pas disponibles dans un avenir immédiat, l'accent reste mis sur le développement et l'expansion des expériences de jeu numérique pour les enfants. La collaboration entre le groupe LEGO et Epic Games vise à combler le fossé entre le jeu physique et numérique, en inspirant à la fois les créateurs et les marques à adopter cette nouvelle frontière.

