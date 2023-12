Fortnite et Lego s'associent pour créer une nouvelle expérience de jeu

Fortnite, le jeu de tir en ligne populaire avec plus de 400 millions de joueurs, a récemment collaboré avec Lego pour créer un tout nouveau mode de jeu de survie. Cette collaboration s'inspire du jeu de construction et de fabrication de blocs Minecraft, qui est le jeu le plus vendu de tous les temps.

Bien que le mode Battle Royale de Fortnite soit le plus populaire, le jeu disposait à l'origine d'un mode de survie artisanal appelé Fortnite : Save the World. Cependant, le succès retentissant du mode Battle Royale a éclipsé tous les autres modes de jeu. La collaboration avec Lego vise à ramener Fortnite à ses racines artisanales, en incorporant des briques, des structures et des personnages Lego dans le monde du jeu. La bande-annonce montre même des scènes rappelant Minecraft, comme la construction de clôtures, la culture de légumes et le rassemblement autour d'un feu de camp.

Cette collaboration de haut niveau n'est pas surprenante, puisque Fortnite est connu pour ses partenariats avec de vraies célébrités comme Marshmello et Ariana Grande, organisant des concerts dans le jeu. La collaboration avec Lego représente une extension pour Fortnite, attirant un large public, des enfants aux adolescents en passant par les adultes.

L'un des défis de cette collaboration consiste à intégrer Lego, connu pour ses jeux adaptés aux jeunes enfants, avec Fortnite, classé PEGI 12 au Royaume-Uni et dans l'UE. Pour résoudre ce problème, Epic Games a mis en place des contrôles parentaux et des fonctionnalités de sécurité en ligne pour garantir que le jeu convient aux joueurs de tous âges. En proposant différentes classifications de contenu et en permettant aux parents de personnaliser ce que leurs enfants peuvent voir, Fortnite vise à attirer un public plus jeune qui était peut-être trop jeune pour le jeu original.

Bien que Fortnite ait fait l'objet de critiques dans le passé, comme le commentaire du prince Harry selon lequel le jeu a été « créé pour devenir accro », de telles critiques sont courantes dans l'industrie du jeu vidéo. En fin de compte, les joueurs peuvent choisir des jeux qui correspondent à leurs intérêts, et Fortnite offre une variété d'expériences au-delà du jeu de tir.

Quant à Lego, la collaboration avec Fortnite représente de l'ambition et des possibilités inconnues. Bien que des mises à jour et de nouvelles idées soient prévues, l’issue de la collaboration est incertaine. Les deux sociétés sont ravies de voir comment le jeu sera reçu par les joueurs et sont ouvertes à l’exploration d’autres types de jeux sur la plateforme Fortnite à l’avenir.

En conclusion, la collaboration entre Fortnite et Lego apporte une expérience de jeu nouvelle et unique aux joueurs. En combinant les éléments d'artisanat de Fortnite avec la marque emblématique Lego, le jeu vise à attirer un public diversifié et à faire découvrir le monde de Fortnite à de nouveaux joueurs.

En savoir plus dans l'histoire Web : Fortnite et Lego s'associent pour créer une nouvelle expérience de jeu