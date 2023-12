Résumé :

Les forces de l'ordre de Leeds et d'Irondale ont uni leurs forces pour exécuter un mandat de perquisition dans une résidence d'Irondale, ce qui a abouti à l'arrestation de cinq individus impliqués dans le trafic de drogue et la possession d'armes illégalement modifiées. Les suspects ont été placés en garde à vue et la police a saisi diverses armes à feu entièrement automatiques, du matériel utilisé pour la modification d'armes, des biens volés, des stupéfiants et des accessoires liés à la drogue. Les agences fédérales chargées de l'application de la loi, notamment l'Alcohol Tobacco and Firearms (ATF) et le Department of Homeland Security Investigations (HISI), collaborent avec les autorités locales sur cette affaire et anticipent des accusations fédérales. Le chef de la police de Leeds, Paul Irwin, a félicité les agents impliqués et a souligné le rôle essentiel de la collaboration communautaire dans l'élimination des dangers posés par les criminels. Le service de police de Leeds encourage toute personne ayant des informations sur cette affaire ou d'autres activités illicites à le contacter.

Nouvel article:

Un effort de collaboration mène à des arrestations dans une affaire de trafic de drogue et d'armes

Grâce à une opération conjointe réussie, les services de police de Leeds et d'Irondale ont réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre le trafic de drogue et la possession illégale d'armes. Armés d'un mandat de perquisition, l'unité de soutien aux opérations du département de police de Leeds, l'équipe SWAT du département de police de Leeds et le département de police d'Irondale ont exécuté une perquisition dans une résidence à Irondale, aboutissant à l'arrestation de cinq suspects.

Les forces de l'ordre ont arrêté Markell Jewaun Felder, 25 ans, d'Irondale, Amber Nicole Rozell, 23 ans, d'Irondale, Alabama, Kiara Latris Williams, 29 ans, d'Irondale, Alabama, Marquel Demetrice Holmes, 21 ans, d'Irondale, Alabama, et Markerris Je'. Mar Holmes, 23 ans, d'Irondale, Alabama, en garde à vue.

Au cours de l'opération, les détectives ont découvert une cache d'armes entièrement automatiques, ainsi que du matériel qui serait utilisé pour convertir des armes à feu semi-automatiques en armes entièrement automatiques. De plus, des biens volés, du fentanyl, des méthamphétamines (Meth), d'autres stupéfiants et des accessoires liés à la drogue ont été découverts et saisis.

Le chef de la police de Leeds, Paul Irwin, a exprimé sa fierté des efforts de collaboration des agences impliquées et a reconnu l'aide inestimable du service de police d'Irondale. Le chef Irwin a souligné l'ampleur de la découverte, affirmant que les armes à feu et les substances illicites récupérées constituaient une grave menace pour la société. Reconnaissant l'approche globale nécessaire pour lutter contre les activités criminelles, le chef Irwin a salué le partage constant d'informations et les enquêtes liées aux drogues menées par l'ensemble du ministère.

En partenariat avec des agences fédérales telles que l'Alcohol Tobacco and Firearms (ATF) et le Department of Homeland Security Investigations (HISI), le département de police de Leeds vise à poursuivre les accusations fédérales liées à cette affaire.

Toute personne disposant d'informations liées à cette enquête ou à d'autres activités illégales est priée de contacter le service de police de Leeds au 205-699-2581.

Les cinq suspects sont actuellement en état d'arrestation et feront face à diverses accusations, notamment trafic de drogue et possession illégale de substances contrôlées et d'accessoires liés à la drogue. Il convient de noter que tous les suspects sont innocents jusqu'à preuve du contraire.