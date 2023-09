Les joueurs de League of Legends déçus par Blue Essence Emporium

By

Les joueurs de League of Legends attendaient avec impatience le retour du Blue Essence Emporium, espérant obtenir des récompenses significatives pour dépenser leur Blue Essence accumulée. Cependant, la mise en œuvre de l'Emporium a laissé de nombreux fans déçus par le contenu terne proposé.

Blue Essence, une monnaie de League of Legends, a tendance à s'accumuler une fois que les joueurs ont débloqué tous les champions. Des pages de runes, des changements de nom et quelques autres petites options sont disponibles à l'achat avec Blue Essence, mais de nombreux joueurs se retrouvent avec un excès de cette monnaie et des moyens limités de l'utiliser.

Le Blue Essence Emporium était censé résoudre ce problème en offrant aux joueurs des récompenses alléchantes qui pouvaient être achetées en utilisant leur Blue Essence thésaurisée. Bien que Riot Games ait promis des améliorations, les joueurs estiment que l'Emporium n'a pas répondu aux attentes et offre encore moins d'options qu'avant sa pause.

Une partie de la déception vient de l’absence d’icônes mystérieuses et de coffres de skins de balise, ainsi que de chromas en édition limitée. De plus, accéder à l'Emporium lui-même s'est avéré être un défi pour de nombreux joueurs lors de son lancement.

Il convient de noter que les joueurs espéraient plus de récompenses suite à la controverse entourant le coûteux skin « Cosmic Erasure » pour Jhin. De nombreux joueurs de longue date aspiraient à des récompenses satisfaisantes sans avoir à dépenser d'argent supplémentaire.

Malgré ces frustrations, les joueurs ont exprimé plus de déception que de colère envers Riot Games. Ils voulaient simplement un moyen d’utiliser la monnaie qu’ils avaient gagnée au fil des années de dévouement au jeu.

Riot Games n'a pas encore annoncé si des modifications seraient apportées au contenu disponible dans le Blue Essence Emporium en réponse aux commentaires des joueurs. Comme cela se produit désormais deux fois par an, les fans espèrent que les futures itérations de l'Emporium offriront des options plus attrayantes pour leur essence bleue accumulée.

