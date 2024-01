Le Soleil se lève sur la Terre pendant que les astronautes se préparent à des événements solaires spectaculaires

Dans une photographie époustouflante prise par un astronaute à bord de la Station spatiale internationale, le Soleil peut être vu se lever au-dessus de l’horizon terrestre alors que la station orbite au-dessus de l’océan Indien méridional. Cette image captivante offre un aperçu des couches atmosphériques de la Terre et met en évidence les événements à venir dans le cadre du programme de l’Héliophysique Big Year de la NASA.

La photo présente la troposphère de la Terre, la couche la plus basse de l’atmosphère, apparaissant en nuances d’orange et de rouge en raison de la diffusion de la lumière par des particules telles que la poussière, la fumée et le smog. Au-dessus de la troposphère se trouve la stratosphère bleue sans nuages, qui s’étend jusqu’à 50 kilomètres au-dessus de la surface. Au-delà de la stratosphère se trouve la mésosphère, qui complète les couches atmosphériques affichées dans l’image.

Point central de l’Héliophysique Big Year de la NASA, le Soleil occupe une place centrale dans la photographie. Cette célébration d’une année, qui commence avec l’éclipse annulaire du Soleil en octobre 2023, culminera en décembre 2024 avec le survol le plus proche du Soleil par la sonde solaire Parker. La prochaine éclipse solaire totale en avril 2024, qui passera par le Mexique, les États-Unis et le Canada, offrira non seulement un spectacle captivant, mais aussi de précieuses opportunités de recherche.

Les scientifiques auront l’occasion d’étudier l’effet du Soleil sur l’ionosphère de la Terre pendant l’éclipse solaire. L’ionosphère, située entre 80 et 600 kilomètres au-dessus de la surface terrestre, joue un rôle crucial dans le soutien des systèmes de communication tels que les signaux radio et GPS. Cette région abrite également la Station spatiale internationale et divers satellites en orbite terrestre basse.

Alors que les éclipses solaires offrent parfois aux astronautes de la station spatiale des aperçus de l’ombre de la Lune passant sur Terre, les astronautes sont plus souvent témoins de levers de soleil incroyables, en vivant jusqu’à 16 par 24 heures.

La photographie, prise le 29 septembre 2023 avec un appareil photo numérique Nikon D5, a été réalisée par un membre de l’équipage de l’expédition 70. Elle a été soigneusement améliorée et recadrée pour améliorer le contraste et éliminer les artefacts de l’objectif. Grâce au laboratoire national de la Station spatiale internationale, le programme de la Station spatiale internationale soutient le partage de telles images au service des scientifiques et du grand public. Vous pouvez découvrir d’autres images captivantes prises par des astronautes et des cosmonautes sur le site NASA/JSC Gateway to Astronaut Photography of Earth.

Questions fréquemment posées (FAQ)