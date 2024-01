Le potentiel de Decidueye et d’Hisuian Decidueye en tant qu’attaquants de raid

Résumé : Cet article explore le potentiel d’attaque en raid de Decidueye, la dernière évolution de Rowlet, ainsi que le jour de raid anticipé pour Hisuian Decidueye. Decidueye est considéré comme un puissant attaquant de type plante parmi ses homologues non-légendaires, non-ombre et non-méga. Cependant, il est surpassé par certains Pokémon tels que Roserade s’ils sont renforcés au même niveau. Fait intéressant, le type fantôme de Decidueye ne lui confère pas d’avantage significatif dans les combats de raid.

Le potentiel de Decidueye en tant qu’attaquant de raid :

Decidueye, notamment avec sa capacité Plantaïgérie, se révèle être un puissant attaquant de type plante dans les combats de raid. Lorsqu’il est renforcé, il se compare favorablement à d’autres attaquants de type plante tels que Meowscarada et Chesnaught. Cependant, Decidueye est nettement devancé par des Pokémon tels que Kartana, Shaymin Céleste et les Pokémon ombre. De plus, il est prévu que les futurs starters de type plante tels que Rillaboom et Meowscarada surpasseront Decidueye en termes de performance en raid.

Les perspectives d’Hisuian Decidueye :

Hisuian Decidueye, la forme variante de Decidueye, devrait avoir son propre jour de raid dans un avenir proche. Actuellement, Hisuian Decidueye n’est pas recherché pour les combats de raid en raison de sa série de capacités. On spécule que Niantic pourrait introduire Plantaïgérie pour Hisuian Decidueye, ce qui pourrait considérablement améliorer ses capacités d’attaque en raid et en faire peut-être la meilleure utilisation d’un Rowlet. Cependant, cela reste une simple spéculation et est sujet à des opinions personnelles quant au moment où, ou si, Rowlet peut évoluer en sa forme Hisuian.

Comparaisons et types :

Le type fantôme de Decidueye, bien qu’avantageux en théorie dans les combats défensifs, ne procure pas un avantage significatif par rapport à d’autres options. La double résistance à certains types peut ne pas générer suffisamment d’énergie en subissant des dégâts. Malgré sa robustesse par rapport à d’autres attaquants de type plante, le type de Decidueye devrait jouer un rôle plus crucial dans les combats pratiques.

Conclusion :

Bien que Decidueye démontre un potentiel considérable en tant qu’attaquant de raid, il n’est pas le premier choix dans sa catégorie. Le jour de raid d’Hisuian Decidueye pourrait éventuellement améliorer son utilité avec l’introduction de nouvelles capacités. Les joueurs doivent garder à l’esprit que les attaquants de type plante, y compris Decidueye, peuvent avoir une puissance brute inférieure par rapport aux attaquants de substitution d’autres types, tels que les Pokémon de type eau et électrique.

FAQ :

Q : Quand a lieu le Community Day de Rowlet ?

R : Le Community Day de Rowlet est prévu pour le samedi 6 janvier, de 14h à 17h.

Q : Quel Pokémon surpasse Decidueye en tant qu’attaquant de type plante ?

R : Roserade, notamment avec la capacité Feuillage Magik, dépasse systématiquement Decidueye dans les combats de raid.

Q : Hisuian Decidueye pourra-t-il évoluer à partir de Rowlet ?

R : L’évolution de Rowlet en sa forme Hisuian reste spéculative et il reste à déterminer si Niantic mettra en œuvre cette évolution.