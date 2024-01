Le cerveau réagit fortement aux phrases complexes : une étude du MIT

Une nouvelle étude réalisée par des neuroscientifiques du MIT a révélé que les phrases avec une grammaire inhabituelle ou un sens inattendu génèrent des réponses plus fortes dans les centres de traitement du langage du cerveau. Les chercheurs ont constaté que les phrases simples et celles avec une formulation non-sens n’activaient pas autant ces régions. L’étude s’est concentrée sur les régions de traitement du langage situées dans l’hémisphère gauche du cerveau, notamment l’aire de Broca et d’autres parties des lobes frontaux et temporaux gauches.

Pour mener l’étude, les chercheurs ont compilé un ensemble de 1 000 phrases provenant de diverses sources et ont demandé à des participants humains de les lire pendant que leur activité cérébrale était mesurée à l’aide de l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). Les mêmes phrases ont été introduites dans un grand modèle linguistique, similaire à ChatGPT, et les schémas d’activation du modèle ont été mesurés en réponse à chaque phrase. Ces données ont ensuite été utilisées pour entraîner un modèle de cartographie capable de prédire comment le réseau de langage humain réagirait à de nouvelles phrases.

Les chercheurs ont identifié 500 nouvelles phrases qui généreraient une activité maximale dans le réseau de langage du cerveau et des phrases qui provoqueraient une activité minimale. Dans un groupe de nouveaux participants, les chercheurs ont constaté que ces nouvelles phrases activaient effectivement et supprimaient l’activité cérébrale comme prévu.

L’étude a également analysé les phrases en fonction de différentes propriétés linguistiques, révélant que les phrases avec un « étonnement » plus élevé et une complexité linguistique généraient des réponses plus fortes dans le réseau de langage du cerveau. Les phrases contenant une grammaire ou un sens inhabituel ont été identifiées comme engendrant la plus forte réponse cérébrale.

Les chercheurs prévoient d’étendre ces résultats à des locuteurs d’autres langues que l’anglais et d’explorer les stimuli qui activent les régions de traitement du langage dans l’hémisphère droit du cerveau.

Source : [MIT News](https://news.mit.edu/2021/mit-neuroscientists-examine-language-processing-brain-0524)