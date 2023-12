Messenger et Facebook améliorent la confidentialité et la sécurité grâce au cryptage de bout en bout par défaut

Dans le cadre d'une démarche majeure visant à donner la priorité à la confidentialité et à la sécurité des utilisateurs, Messenger et Facebook ont ​​annoncé la mise en œuvre d'un cryptage de bout en bout par défaut pour les messages et les appels personnels. Cette nouvelle fonctionnalité garantit que les conversations restent privées et protégées depuis le moment où elles quittent l'appareil de l'expéditeur jusqu'au moment où elles atteignent le destinataire. L'introduction du cryptage de bout en bout par défaut reflète l'engagement des entreprises à fournir une expérience de messagerie plus sûre et plus sécurisée.

La décision de chiffrer par défaut les discussions et les appels privés de bout en bout est le résultat d’années de développement et de tests minutieux. Ingénieurs, cryptographes, concepteurs, experts en politiques et chefs de produits ont largement collaboré pour reconstruire les fonctionnalités de Messenger à partir de zéro. Tout au long du processus, des experts de divers domaines, notamment du monde universitaire, des groupes de défense et des gouvernements, ont fourni des informations précieuses pour gérer les risques potentiels et créer de solides garanties de confidentialité.

Le cryptage de bout en bout améliore considérablement la sécurité des discussions Messenger, garantissant que le contenu reste inaccessible à quiconque, y compris Meta, à moins que l'utilisateur ne décide de signaler un message. Cette couche de protection supplémentaire donne aux utilisateurs l'assurance que leurs conversations sont protégées contre tout accès non autorisé.

Parallèlement à la mise en œuvre du cryptage de bout en bout par défaut, Messenger et Facebook introduisent plusieurs nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience de messagerie. Les utilisateurs ont désormais la possibilité de modifier les messages dans les 15 minutes suivant leur envoi, offrant ainsi un meilleur contrôle sur leurs conversations. De plus, les messages qui disparaissent disparaîtront automatiquement après 24 heures, protégeant ainsi davantage la confidentialité des utilisateurs. Une nouvelle fonctionnalité de contrôle des accusés de lecture permet aux utilisateurs de choisir d'afficher ou non le message lorsqu'ils ont lu un message, réduisant ainsi la pression nécessaire pour répondre immédiatement.

De plus, des améliorations ont été apportées au partage de photos et de vidéos, facilitant l'accès au contenu multimédia, améliorant la qualité de l'image et introduisant de nouvelles mises en page et commandes pour une interactivité accrue. La messagerie vocale, l'un des formats de messagerie à la croissance la plus rapide, offre désormais des vitesses de lecture de 1.5x ou 2x, la possibilité de reprendre là où l'utilisateur s'est arrêté et de poursuivre la lecture lorsqu'il quitte le chat ou l'application.

Même si le déploiement du chiffrement de bout en bout par défaut prendra un certain temps à l'échelle mondiale, avec plus d'un milliard d'utilisateurs de Messenger, les sociétés travaillent activement pour garantir sa disponibilité pour le plus grand nombre d'utilisateurs possible. Dans les mois à venir, des améliorations supplémentaires telles que les médias HD et le partage de fichiers seront introduites.

En donnant la priorité à la confidentialité et à la sécurité, Messenger et Facebook établissent une nouvelle norme pour les plateformes de messagerie, permettant aux utilisateurs de communiquer avec plus de confiance et de tranquillité d'esprit. Ces mises à jour importantes représentent les améliorations les plus substantielles apportées à Messenger depuis son lancement en 2011, renforçant sa position en tant que service de messagerie rapide, fiable et sécurisé.

