Messenger implémente le cryptage de bout en bout par défaut et introduit de nouvelles fonctionnalités de messagerie

Dans le cadre d'une étape importante vers l'amélioration de la confidentialité des utilisateurs, Messenger introduit désormais le cryptage de bout en bout par défaut pour les messages et les appels personnels sur sa plateforme. Cette nouvelle fonctionnalité garantit que le contenu des conversations reste protégé depuis le moment où il quitte l'appareil de l'expéditeur jusqu'à ce qu'il atteigne celui du destinataire. Avec ce cryptage, même le fournisseur de plateforme, Meta, ne peut pas accéder aux messages à moins qu'un utilisateur ne choisisse de les signaler.

La mise en œuvre du chiffrement de bout en bout par défaut est un objectif à long terme pour Messenger, et nécessite un développement et des tests approfondis pour garantir son efficacité. Ingénieurs, cryptographes, concepteurs, experts en politiques et chefs de produits ont travaillé avec diligence pour reconstruire les fonctionnalités de la plateforme à partir de zéro. Parallèlement à cette mise à jour de cryptage, Messenger a également introduit des fonctionnalités supplémentaires de confidentialité, de sécurité et de contrôle. Ceux-ci incluent des contrôles de livraison qui permettent aux utilisateurs de choisir qui peut leur envoyer des messages, le verrouillage des applications pour plus de sécurité et des fonctionnalités existantes telles que la création de rapports, le blocage et les demandes de messages.

De plus, Messenger a révélé plusieurs nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience de messagerie de ses utilisateurs. Premièrement, la possibilité de modifier les messages dans les 15 minutes suivant leur envoi offre aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leur contenu. De plus, les messages qui disparaissent durent désormais 24 heures après leur envoi, offrant ainsi un niveau supplémentaire de sécurité et de tranquillité d'esprit. Les utilisateurs apprécieront également le nouveau contrôle des accusés de lecture, qui leur permet de décider si les autres peuvent voir quand ils ont lu leurs messages, garantissant ainsi la confidentialité et réduisant la pression nécessaire pour répondre immédiatement.

Messenger se concentre également sur l’amélioration de l’expérience de partage de photos et de vidéos. Avec plus de 1.3 milliard de photos et de vidéos partagées quotidiennement, la plateforme a rendu ces formats multimédias plus faciles d'accès, amélioré la qualité des images et introduit des mises en page amusantes. Les utilisateurs peuvent désormais répondre ou réagir à n'importe quelle photo ou vidéo d'une collection, garantissant ainsi des conversations plus engageantes et interactives.

L'ajout de fonctionnalités de messagerie vocale constitue une autre amélioration significative. Les messages vocaux gagnent rapidement en popularité et Messenger permet désormais aux utilisateurs d'ajuster la vitesse de lecture, d'écouter les messages là où ils se sont arrêtés et de continuer à les écouter même en quittant le chat ou l'application.

Pour garantir la transparence et collaborer avec des experts, Messenger a publié deux articles décrivant ses approches cryptographiques et ses méthodes de cryptage de l'historique des messages avec le stockage sécurisé. Même si le déploiement mondial du chiffrement de bout en bout par défaut prendra un certain temps en raison de la vaste base d'utilisateurs de la plateforme, Messenger invitera les utilisateurs à configurer une méthode de récupération, telle qu'un code PIN, pour garantir la sécurité et l'accessibilité de leurs messages sur l'ensemble du réseau. dispositifs.

Avec ces mises à jour, Messenger vise à fournir un service de messagerie plus rapide, fiable et sécurisé, offrant aux utilisateurs un meilleur contrôle de la confidentialité et des expériences de communication agréables.

