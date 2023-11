La dernière mise à jour de Maps d'Apple améliore l'expérience de Formule 1 à Las Vegas

Alors que Las Vegas se prépare pour le très attendu Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, Apple veille à ce que les visiteurs vivent une expérience immersive grâce à sa dernière mise à jour de l'application Maps. La mise à jour fournit non seulement un itinéraire détaillé de la piste, mais présente également le bâtiment des stands de F1, permettant aux utilisateurs d'explorer les éléments emblématiques de la Formule 1 sur leurs iPhones.

Sans téléchargement de logiciel supplémentaire requis, la mise à jour d'Apple du mercredi offre instantanément une expérience urbaine complète, y compris des rendus 3D du bâtiment des stands avec des véhicules de F1 dans leurs garages. Ce nouvel ajout s'ajoute aux expériences urbaines détaillées déjà existantes des monuments populaires de Las Vegas, tels que les fontaines du Bellagio, la pyramide de Louxor, le stade Allegiant et Sphere.

Maps va également au-delà en proposant des guides sélectionnés sur Las Vegas, aidant les touristes et les locaux à trouver d'excellents endroits pour manger, faire du shopping et profiter de spectacles. Ces guides couvrent divers thèmes, allant du guide Apple Music aux salles de concert hors du Strip en passant par les recommandations personnelles des Backstreet Boys. D'autres guides notables incluent la liste Infatuation des meilleurs restaurants de la ville et le guide des initiés du Wall Street Journal, présentant des suggestions de locaux bien connus comme Penn Jillette et le chef Sheridan Su.

De plus, la mise à jour de Maps attire l'attention sur les fermetures de routes sur le Strip de Las Vegas et ses environs pendant le Grand Prix. Cette fonctionnalité vise à améliorer l'expérience de navigation des résidents et des touristes, en garantissant qu'ils puissent se déplacer facilement dans les circuits de circulation de la ville pendant l'événement.

Avec la dernière mise à jour d'Apple Maps, les fans de Formule 1 et les visiteurs de Las Vegas peuvent désormais explorer le monde du sport automobile comme jamais auparavant, du bout des doigts.

