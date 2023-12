Nouveaux ordinateurs portables en 2024 : une révolution en termes d’efficacité et de fonctionnalités

Résumé : L’année 2024 s’annonce comme un bouleversement majeur dans le monde des ordinateurs portables. Avec les progrès des puces IA et l’évolution vers l’architecture ARM, les ordinateurs portables sont sur le point de subir des changements importants dans la façon dont ils sont fabriqués, utilisés et fonctionnent. Cette révolution promet également une efficacité améliorée et une durée de vie plus longue de la batterie. Les processeurs Meteor Lake récemment dévoilés d'Intel et la puce Snapdragon X Elite de Qualcomm devraient mener la charge en matière de vitesses plus rapides et de performances améliorées. De plus, la technologie de l’IA est sur le point de faire son chemin dans l’informatique mobile à grande échelle, promettant d’améliorer diverses tâches et d’améliorer l’expérience utilisateur globale. Windows 12, dont l'arrivée est prévue en 2024, pourrait introduire des éditions modulaires adaptées aux facteurs de forme et spécifications spécifiques des ordinateurs portables, ainsi que des capacités d'IA améliorées. Enfin, les facteurs de forme évoluent à mesure que les ordinateurs portables pliables et à double écran deviennent plus répandus, offrant une flexibilité accrue et une nouvelle exploration de la conception des ordinateurs portables. Attendez-vous à voir l’intégration d’écrans OLED, QLED et mini-LED, ainsi que des taux de rafraîchissement plus élevés au cours de l’année à venir.

Nouvelle génération d’ordinateurs portables : l’efficacité au premier plan

Le paysage des ordinateurs portables devrait connaître une transformation remarquable en 2024. S'appuyant sur le succès des MacBook équipés d'un processeur M1 d'Apple, connus pour leur autonomie et leurs performances exceptionnelles, d'autres fabricants prennent désormais des mesures pour combler l'écart. Les processeurs Intel Meteor Lake, avec leur processus 7 nm et leur architecture avancée, promettent des vitesses plus rapides et une efficacité améliorée. Ce développement devrait amener les ordinateurs portables Windows à un niveau comparable aux dernières offres d'Apple et offrir aux utilisateurs des machines plus durables.

Qualcomm se lance également dans la course avec sa puce Snapdragon X Elite. Bénéficiant de performances impressionnantes, cette puce a le potentiel d’améliorer considérablement les performances de Windows sur ARM, tout en conservant une excellente efficacité. En consommant moins d'énergie et en offrant de puissantes capacités multitâches, le Snapdragon X Elite entend combler le fossé entre les appareils Windows et Apple.

L'IA révolutionne l'expérience informatique mobile

Avec l'intégration croissante de la technologie de l'IA, les ordinateurs portables devraient devenir plus intelligents et plus efficaces en 2024. Intel, AMD et Qualcomm intègrent tous des unités de traitement neuronal (NPU) dédiées dans leurs chipsets pour mieux prendre en charge les implémentations de l'IA. Cette décision ouvre des possibilités pour les tâches assistées par l'IA sur les PC, améliorant ainsi la gestion de la durée de vie de la batterie et améliorant l'expérience utilisateur.

Alors que l'utilité de l'IA sur les ordinateurs portables est encore à l'étude, les développeurs ont le potentiel d'exploiter les NPU pour accélérer diverses tâches et élever les capacités des ordinateurs portables au-delà de ce qui est actuellement possible. À mesure que le matériel d’IA deviendra plus répandu, l’industrie aura l’occasion de prouver l’efficacité des NPU et de leurs applications réelles.

Windows 12 : un système d'exploitation modulaire et amélioré par l'IA

Les rumeurs entourant la sortie de Windows 12 en 2024 suggèrent que Microsoft introduira une approche modulaire, adaptant des éditions spécifiques du système d'exploitation pour s'adapter aux différents facteurs de forme et spécifications des ordinateurs portables. Cela signifie que les ordinateurs portables équipés de processeurs Intel Meteor Lake, par exemple, pourraient bénéficier d'une version de Windows 12 spécialement conçue pour des performances optimales.

De plus, Windows 12 devrait apporter des capacités d’IA améliorées au système d’exploitation. Bien que la nature exacte de ces fonctionnalités d’IA reste incertaine, les possibilités incluent la reconnaissance d’images, le copier-coller amélioré par l’IA et les projets guidés. L'intégration de l'IA par Microsoft, comme en témoigne Copilot, ouvre la voie à de nouvelles avancées dans l'intégration de l'IA dans Windows 12, offrant aux utilisateurs une expérience informatique transparente et personnalisée.

Les facteurs de forme évoluent : flexibilité et affichages améliorés

En 2024, les ordinateurs portables continueront de repousser les limites du design et des fonctionnalités. Les ordinateurs portables pliables et à double écran, tels que le PC pliable HP Spectre et le Lenovo Yoga Book 9i, devraient devenir plus répandus, offrant aux utilisateurs une plus grande flexibilité et polyvalence. Ces facteurs de forme innovants offrent des expériences utilisateur uniques qui vont au-delà de la conception à clapet conventionnelle.

En termes de technologie d’affichage, attendez-vous à une plus grande adoption des écrans OLED, QLED et mini-LED dans les ordinateurs portables. Ces avancées amélioreront non seulement la qualité visuelle, mais amélioreront également les performances globales. Des taux de rafraîchissement plus élevés, 120 Hz devenant la nouvelle norme, offriront des graphiques plus fluides et une expérience utilisateur plus immersive.

En conclusion, 2024 promet un changement significatif dans l’industrie des ordinateurs portables. Les progrès en matière d’efficacité, de technologie d’IA, de systèmes d’exploitation et de facteurs de forme devraient redéfinir l’expérience utilisateur des ordinateurs portables. Alors que les fabricants s’efforcent de répondre aux demandes des consommateurs en matière d’autonomie de batterie plus longue, de performances accrues et de fonctionnalités améliorées, les utilisateurs peuvent s’attendre à une nouvelle génération d’ordinateurs portables qui révolutionneront leur façon de travailler et de jouer.