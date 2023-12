L’Apple Watch sauve la vie d’un homme : une histoire de technologie moderne

Un professeur d’université à Asheville, en Caroline du Nord, doit sa vie à son Apple Watch. Christopher Oakley, ancien animateur pour Disney et DreamWorks, a subi une crise cardiaque soudaine sans aucun avertissement. Grâce à la fonction de suivi de la fréquence cardiaque de son Apple Watch, il a pu fournir des informations cruciales aux professionnels de la santé qui ont finalement sauvé sa vie.

Le jour fatidique en août 2021, Oakley vaquait à ses occupations habituelles lorsque soudainement il se sent nauséeux dans sa salle de bain. Quelques instants plus tard, il s’effondre et se cogne la tête. Bien qu’il parvienne à se relever, son cœur bat très fort, comme s’il venait de finir une course marathon.

Incertain de ce qui se passe, Oakley finit par retourner au lit et s’endormit ou perdit connaissance. Quand il se réveilla le lendemain matin, son rythme cardiaque était toujours élevé. Inquiet, son mari l’a conduit d’urgence à l’hôpital. Cependant, lorsque le médecin l’a examiné, son cœur s’était calmé.

Se rappelant que son Apple Watch surveillait les battements de cœur, Oakley a informé l’équipe médicale de son appareil. Cette information cruciale a conduit à des tests supplémentaires et a finalement abouti à une chirurgie d’urgence de double pontage quelques jours plus tard. Les médecins ont classé l’épisode d’Oakley comme une crise cardiaque mineure, mais il le voit comme un tir d’avertissement. Selon ses propres mots, Oakley a déclaré : « Depuis lors, j’ai été un militant pour tout le monde qui veut bien écouter et obtenir l’une de ces montres (Apple Watch). »

Deux ans plus tard, Oakley a décidé de témoigner sa gratitude au PDG d’Apple, Tim Cook, pour avoir créé un produit qui non seulement indique l’heure, mais sauve également des vies. Cook a répondu rapidement, exprimant sa joie face au rétablissement d’Oakley.

Cette histoire est un témoignage du potentiel de sauvegarde de la vie de la technologie moderne. Avec des fonctionnalités telles que le suivi de la fréquence cardiaque, les appareils portables comme l’Apple Watch transforment la façon dont nous surveillons et gérons notre santé. Grâce à son expérience, Oakley est devenu un ardent défenseur de l’Apple Watch, exhortant les autres à envisager d’utiliser cet appareil pour leur propre bien-être.

