Lake: Season's Greetings invite les joueurs à se lancer dans un voyage nostalgique dans la charmante ville de Providence Oaks. Ce DLC prequel, désormais disponible sur les plateformes de jeux populaires telles que Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S, plonge les joueurs dans l'ambiance festive des fêtes de fin d'année 1985.

Dans cette extension du célèbre jeu de simulation de facteur Lake, les joueurs incarnent Thomas Weiss, un facteur aimable et père du personnage principal du jeu, Meredith Weiss. Partant du point de vue de Meredith, Season's Greetings offre un regard intime sur la dynamique de la famille Weiss à travers les yeux d'un résident de longue date.

En parcourant les pittoresques Providence Oaks enneigés, les joueurs auront l’occasion de plonger plus profondément dans la vie des personnages bien-aimés de l’histoire principale. De plus, Season's Greetings présente cinq nouveaux personnages fascinants, chacun avec son propre scénario unique qui attend d'être exploré.

Ce DLC offre non seulement une expérience de vacances réconfortante et immersive, mais il fournit également des informations précieuses sur certains mystères persistants et questions sans réponse qui ont déjà été évoquées dans Lake. À mesure que les joueurs découvriront les profondeurs cachées de Providence Oaks pendant cette période spéciale de l’année, ils acquerront une meilleure compréhension de la communauté et de sa riche histoire.

Préparez-vous à vivre un mois de décembre inoubliable au lac : Joyeuses Fêtes. Plongez-vous dans un monde rempli de magie festive, d'histoires réconfortantes et d'un gameplay captivant. Rejoignez Thomas Weiss pour explorer Providence Oaks enneigés comme jamais auparavant et découvrez les secrets qui se cachent sous la surface.

FAQ:

Q : Lake : Season's Greetings est-il disponible sur toutes les plateformes de jeu ?

R : Oui, Lake : Season's Greetings est disponible sur Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S.

Q : Les joueurs peuvent-ils s'attendre à rencontrer de nouveaux personnages dans ce DLC ?

R : Absolument ! Season's Greetings présente cinq nouveaux personnages avec leurs propres intrigues captivantes.

Q : Season's Greetings fournira-t-il un aperçu des questions restées sans réponse dans le jeu principal ?

R : Oui, le DLC vise à offrir plus de contexte et à explorer les mystères persistants évoqués dans Lake.

Q : Les joueurs doivent-ils avoir joué à Lake pour profiter de Season's Greetings ?

R : Même si le fait d'avoir expérimenté le jeu principal améliorera l'expérience globale, Season's Greetings peut être apprécié en tant qu'extension autonome.