Explorer la résurgence de la technologie des années 2000 parmi la génération Z

La génération qui a grandi dans les années 1980 et 1990, communément appelée génération Y, avait son lot d’obsessions technologiques. Cependant, un nouveau cycle s’ouvre désormais avec la génération Z, qui se tourne vers la technologie du début des années 2000. Cette tendance n’est pas passée inaperçue auprès des entreprises.

À la mi-octobre, le célèbre magasin de vêtements Urban Outfitters, connu pour son attrait auprès des millennials, a lancé une collection d'iPod originaux reconditionnés. Ces lecteurs de musique Apple mis à jour, dotés d'une nouvelle batterie et d'un stockage accru, sont vendus en ligne à des prix allant de 200 $ à 350 $, selon la génération de l'appareil. Malgré le prix plus élevé, les internautes ont rapidement épuisé les stocks, même si la quantité exacte et la durée de disponibilité restent confidentielles.

Un autre exemple de ce regain est le retour des étuis transparents pour appareils électroniques, comme le souligne le site spécialisé The Verge. Ces boîtiers de protection en plastique, populaires au début des années 2000, présentaient le fonctionnement interne des gadgets aux passionnés de technologie.

Cette tendance technologique vintage est alimentée non seulement par les plateformes de médias sociaux mais aussi par un mouvement culturel plus large, selon l'expert en marketing Arnaud Granata. TikTok et Instagram, appréciés de la jeune génération, offrent des aperçus de films complets, un format qui a acquis une immense popularité. Paramount Pictures s'est même joint à cette initiative en diffusant « Mean Girls », un film culte pour adolescents de 2004, en 23 épisodes sur les plateformes de réseaux sociaux. Cela a entraîné une résurgence des mèmes mettant en vedette des personnages du film, tels que Cady Heron (joué par Lindsay Lohan).

La fascination de la génération Z pour ces gadgets des années 2000 peut être comprise comme l’accès à un fantasme technologique présent à leur naissance mais jamais pleinement vécu. C’est un désir de se connecter avec une époque antérieure aux angoisses et aux incertitudes qu’apporte l’âge adulte. Arnaud Granata suggère que cette envie de dispositifs plus simples, voire anti-technologiques, comme la résurgence des téléphones à clavier physique, agit comme une source de réconfort et de réconfort pour la génération née dans un monde d'éco-anxiété et d'insécurité.

Dans l’ensemble, ce retour à la technologie des années 2000 représente une exploration nostalgique mais innovante du passé pour la génération Z, qui utilise les médias sociaux pour redécouvrir et réinterpréter les artefacts culturels de ses premières années. Cela nous rappelle que même dans un paysage technologique en évolution rapide, il est utile de renouer avec le passé.

(Source de l'article original : [Radio-Canada](https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1988046/generation-z-retour-technologies-annees-2000))