La NASA assure que la Terre est à l’abri de la menace de l’astéroïde ‘perdu’ en 2024

La NASA a pris en compte les préoccupations concernant une éventuelle collision entre la Terre et un astéroïde en 2024, en affirmant qu’il n’y a aucune menace connue dans le prochain siècle. L’astéroïde en question, connu sous le nom de 2007 FT3, a été observé pour la première fois en 2007 avant de disparaître de la vue après seulement une journée.

Contrairement à son nom, l’astéroïde ‘perdu’ a été suivi et son orbite a été calculée par des astronomes. Par conséquent, il a été placé sur la table des risques de la NASA, appelée Sentry, qui identifie les objets susceptibles de entrer en collision avec la Terre. Sur les 89 objets répertoriés dans cette table, on estime que l’astéroïde 2007 FT3 pourrait potentiellement entrer en collision le 5 octobre 2024.

Cependant, la NASA a rassuré le public en affirmant qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter. L’agence spatiale, ainsi que ses partenaires, surveillent activement le ciel afin de localiser, suivre et catégoriser les astéroïdes et les objets proches de la Terre (NEOs). Ils affirment qu’il n’y a aucune menace connue d’impact d’astéroïde sur la Terre dans un avenir prévisible.

Il est important de noter que les astéroïdes plus gros sont plus faciles à détecter et que leurs orbites sont généralement bien connues et comprises depuis des années, voire des décennies. La plupart des astéroïdes résident dans la ceinture d’astéroïdes, située entre Mars et Jupiter, mais certains, connus sous le nom d’astéroïdes proches de la Terre (NEAs), ont des orbites qui les rapprochent de notre planète.

Les scientifiques étudient les astéroïdes pour obtenir des informations sur les premiers stades du système solaire. Les missions OSIRIS-REx de la NASA et Hayabusa2 du Japon ont été lancées pour étudier et collecter des échantillons de ces roches spatiales, fournissant ainsi des informations précieuses sur notre voisinage cosmique.

En conclusion, bien que l’existence de l’astéroïde ‘perdu’ 2007 FT3 et son impact potentiel en 2024 aient pu susciter des inquiétudes, la NASA a souligné qu’il n’y a aucune menace pour la Terre de la part de cet astéroïde ou de tout autre dans le prochain siècle.