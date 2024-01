La NASA annonce un retard pour la mission Artemis II vers la Lune

La NASA a récemment annoncé un important retard pour la mission Artemis II vers la Lune, qui était initialement prévue pour novembre de cette année. La mission, qui comprend le cosmonaute canadien Jeremy Hansen, sera désormais reportée jusqu’en septembre 2025. Cette décision fait suite à divers défis techniques auxquels la NASA a besoin de temps supplémentaire pour faire face et surmonter.

En plus du retard d’Artemis II, la mission suivante, Artemis III, connaît également des contretemps. Artemis III vise à faire atterrir des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis plus de 50 ans, mais son lancement est désormais reporté jusqu’en septembre 2026 au moins. Ce retard permet à la NASA de s’assurer que toutes les préparations nécessaires sont menées à bien avec succès.

À l’origine, Artemis II devait être une mission historique, car elle aurait marqué la première mission spatiale de Hansen aux côtés des astronautes expérimentés de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch. La mission revêtait également une grande importance car il s’agirait du premier vol habité de la capsule Orion et de la première mission lunaire depuis la mission Apollo finale en 1972.

Artemis II comportera un survol lunaire, effectuant une manœuvre en forme de huit autour de la face cachée de la Lune avant de revenir sur Terre. La mission vise à recueillir des données précieuses et à approfondir notre compréhension de la géologie et de l’environnement de la Lune.

En raison de ce retard, l’astronaute canadienne Jenni Gibbons, qui a été désignée comme remplaçante de Hansen en novembre, devra attendre plus longtemps pour avoir l’opportunité de participer à une mission lunaire. Cependant, ce retard permet de résoudre les problèmes techniques nécessaires et de garantir que les missions puissent se dérouler en toute sécurité et avec succès.

