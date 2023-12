La sonde Voyager 1 de la NASA est confrontée à des problèmes techniques dans l'espace lointain

La NASA est actuellement confrontée à des difficultés techniques avec sa sonde Voyager 1, car un mystérieux bug informatique affecte la communication de ses données. Cela survient après avoir perdu le contact avec sa sonde jumelle, Voyager 2, en raison d'un accident survenu en août. Malgré une précédente mise à jour en octobre, le problème du « système de données de vol » de Voyager 1 reste non résolu.

Les scientifiques de la NASA s’efforcent actuellement de résoudre le problème, mais la tâche s’avère complexe. Voyager 1, lancé en 1977 avec pour mission d'étudier Jupiter et Saturne, a maintenant plus de 46 ans et se trouve à des milliards de kilomètres de la Terre.

Les défis en matière de communication sont importants, car Voyager 1 se trouve actuellement à plus de 24 milliards de kilomètres de notre planète et explore les confins de l'univers. Les commandes envoyées depuis la Terre mettent environ 22 heures et 30 minutes pour atteindre la sonde, et les scientifiques doivent attendre encore 45 heures pour obtenir une réponse confirmant le succès ou l'échec de leurs tentatives pour résoudre le bug.

Le problème réside dans le « système de données de vol » de Voyager 1, qui est chargé de collecter les données de divers instruments à bord et de les transmettre à la Terre via l'unité de télécommunications. Cependant, l'unité transmet un motif répétitif de uns et de zéros, rendant les données inutilisables.

Malgré le redémarrage du système de données de vol, le problème persiste. Les ingénieurs de la NASA estiment qu'il faudra peut-être plusieurs semaines pour trouver une solution à ce problème technique. L'âge de la sonde et son emplacement éloigné rendent le dépannage plus difficile.

Les missions Voyager ont largement dépassé leur durée de vie initiale de cinq ans et continuent de fournir des informations précieuses sur les régions extérieures de notre système solaire. Même si de tels problèmes techniques peuvent retarder la transmission des données scientifiques et techniques, les sondes Voyager restent des réalisations remarquables dans l'exploration spatiale.