Genesis G80 2025 : une mise à niveau élégante

Résumé : Le Genesis G80 2025 devrait subir plusieurs changements pour la prochaine année modèle, sur les traces de son frère, le SUV GV80. Bien que les mises à jour extérieures soient relativement mineures, l'intérieur reçoit des améliorations importantes, notamment un tableau de bord redessiné et un affichage numérique de 27 pouces. Cependant, certains conducteurs pourraient ne pas apprécier les commandes tactiles nouvellement ajoutées pour le système de chauffage, de ventilation et de climatisation. Plus de détails seront dévoilés lors de la révélation officielle en 2024, mais il est prévu que le G80 conservera les mêmes options de moteur, y compris les moteurs à quatre et six cylindres produisant respectivement 300 et 375 chevaux, ainsi qu'une transmission automatique à huit vitesses. et transmission intégrale.

Une mise à niveau élégante pour le Genesis G80 2025

Le Genesis G80 2025 est prêt à faire des vagues avec son design élégant et amélioré. Bien que les changements extérieurs ne soient pas immédiatement perceptibles, un examen plus approfondi révèle des mises à jour subtiles mais percutantes. La façade avant à double grille et les nouveaux phares MLA (Micro Lens Array) font partie des changements notables. Le pare-chocs avant a également été légèrement retravaillé, conférant au G80 Sport une apparence plus agressive.

Sur les côtés, l'attention est immédiatement attirée sur les nouvelles roues de 20 pouces, conçues avec un motif à cinq rayons doubles qui ressemble aux hélices d'un avion, comme l'explique fièrement Genesis. À l’arrière, se détache une garniture ressemblant à un diffuseur aux pointes triangulaires, rappelant la calandre. De plus, les sorties d'échappement sont désormais dissimulées, ajoutant à l'esthétique élégante et épurée du G80.

À l’intérieur du Genesis G80 2025, vous trouverez les mises à jour les plus importantes. Suivant les traces de la GV80, la berline bénéficie d'un tableau de bord redessiné, surmonté d'un affichage numérique DELO de 27 pouces qui intègre parfaitement le groupe d'instruments et l'écran multimédia. Cependant, certains conducteurs peuvent avoir des sentiments mitigés à propos des commandes tactiles nouvellement ajoutées pour les fonctions de chauffage, de ventilation et de climatisation.

La console centrale a également fait peau neuve, avec une nouvelle finition qui ajoute de la sophistication. Le bouton de commande de l'écran et le sélecteur de vitesses ont également été affinés. De plus, le volant bicolore moderne, qui conserve sa forme à partie inférieure plate dans la variante G80 Sport, complète l'ambiance luxueuse générale de l'intérieur.

De plus amples détails sur la Genesis G80 2025 seront divulgués lors du dévoilement officiel en 2024. Il est prévu que la berline continuera d'offrir les mêmes options de moteur, y compris les variantes à quatre et six cylindres, développant respectivement 300 et 375 chevaux. Ces moteurs seront associés à une transmission automatique à huit rapports et à une transmission intégrale, garantissant une expérience de conduite puissante et exaltante.