Nouvelles stratégies pour les athlètes en transition hors du sport

Résumé : Alors que les athlètes professionnels approchent de la retraite, ils se concentrent de plus en plus sur l'établissement d'un plan pour leur carrière post-sportive. Pour Kyrie Irving, la star de la NBA, cela signifie se plonger dans le monde de l’entrepreneuriat et de la création de richesse. Soutenu par son père et sa belle-mère – respectivement Drederick Irving et Shetellia Riley Irving – Kyrie Irving travaille déjà sur sa prochaine évolution de carrière. Shetellia, qui est PDG d'A11Even Sports et la seule femme noire agent représentant un joueur actif de la NBA à l'époque, a révélé lors d'une interview avec le podcast « Earn Your Leisure » qu'elle avait de grands projets pour l'avenir. Au cours des deux ou trois prochaines années, elle vise à attirer de nouveaux clients et à conclure des transactions d'un milliard de dollars. De plus, l’objectif à long terme est de transmettre l’entreprise familiale à Kyrie une fois qu’il aura décidé de se retirer du basket-ball. Shetellia estime que Kyrie a le potentiel pour devenir un agent de changement au sein de l'industrie, en tirant parti de son expérience pour soutenir les nouveaux acteurs entrant dans le domaine. De plus, elle a discuté de leur approche pour conclure un accord de chaussures pour Kyrie après avoir perdu son contrat Nike. Plutôt que de se contenter d’un contrat traditionnel avec un minimum de propriété, ils ont donné la priorité au contrôle créatif, aux prix, à la qualité et à l’équité. Cette décision reflète leur désir de conserver la propriété et d'avoir une participation significative dans les projets futurs de Kyrie.

Créer de nouvelles opportunités : les athlètes se lancent dans de nouvelles entreprises après leur retraite

