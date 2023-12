Apple va révolutionner l'expérience Siri avec un microphone amélioré sur l'iPhone 16

Apple s'apprête à apporter une amélioration révolutionnaire à son assistant vocal, Siri, avec une mise à niveau significative du microphone du prochain iPhone 16. Cette décision vise à améliorer l'expérience Siri basée sur l'IA en renforçant ses fonctionnalités matérielles et logicielles, selon le célèbre L'analyste Apple Ming-Chi Kuo.

Kuo affirme que pour promouvoir le contenu généré par l'IA, il est crucial d'améliorer le traitement des entrées vocales en améliorant le microphone de Siri. Le nouveau microphone de l'iPhone 16 aura un meilleur rapport signal/bruit, ce qui améliorera considérablement l'expérience Siri. De plus, il présentera une résistance à l’eau améliorée, garantissant durabilité et longévité.

Cette mise à niveau du microphone s'aligne sur les rapports précédents suggérant qu'Apple prévoit de mettre en avant les fonctionnalités améliorées de Siri comme argument de vente clé pour l'iPhone 16. L'intégration de modèles en grand langage (LLM) dans Siri et les ambitions d'IA générative d'Apple reposeront fortement sur l'amélioration de la voix. traitement d'entrée fourni par le microphone amélioré.

De plus, le rapport de Kuo soutient non seulement l'anticipation de nouvelles fonctionnalités Siri alimentées par les LLM dans iOS 18, mais il renforce également les rumeurs selon lesquelles des fonctionnalités d'IA supplémentaires sur l'appareil pourraient être exclusives aux modèles d'iPhone 16.

La dernière enquête de Kuo a révélé qu'AAC et Goertek sont les fournisseurs choisis pour le microphone de l'iPhone 16. Les deux fournisseurs bénéficieront également de la mise à niveau des spécifications. Kuo prédit que le prix de vente moyen des microphones pour chaque iPhone 16 augmentera d'au moins 100 à 150 % par rapport au modèle précédent d'iPhone 15, ce qui entraînera une croissance significative des revenus et des bénéfices pour AAC et Goertek.

Avec cette mise à niveau du microphone, Apple franchit une étape cruciale vers la révolution de l’expérience Siri et consolide son engagement à faire progresser la technologie de l’IA. L'iPhone 16 devrait présenter les puissantes capacités de Siri et ouvrir de nouvelles portes au contenu généré par l'IA, offrant aux utilisateurs une interaction plus intuitive et transparente avec leurs appareils.

