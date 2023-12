Des milliers d'Oregoniens ont bénéficié de la clémence pour des infractions au code de la route non payées

By

Récemment, des milliers d'habitants de l'Oregon ont désormais la possibilité de récupérer leur permis de conduire suspendu en raison d'infractions au code de la route impayées. La gouverneure Tina Kotek a émis une ordonnance de grâce massive, suivant les traces de son prédécesseur, la gouverneure Kate Brown, qui a gracié plus de 8,000 XNUMX résidents de l'Oregon confrontés à une situation similaire il y a à peine un an.

En vertu de l'ordonnance de Kotek, plus de 10,000 XNUMX personnes dont le permis de conduire a été révoqué uniquement en raison d'amendes impayées liées à des infractions au code de la route, telles que des contraventions pour excès de vitesse, seront graciées. Il est important de noter que cette remise ne s'applique pas à ceux dont le permis a été suspendu en raison d'infractions routières plus graves, comme la conduite sous influence.

L'ordonnance du gouverneur souligne que l'ordonnance de Brown de 2022 n'englobait pas toutes les personnes qui répondaient aux critères de pardon, et le Département des véhicules automobiles de l'Oregon (DMV) a depuis mis à jour la liste d'éligibilité. Pour faciliter le processus, les tribunaux de comté ont été invités à mettre à jour leurs dossiers et à informer rapidement le DMV des personnes éligibles au rétablissement de leur permis. Une fois informées, les personnes éligibles peuvent contacter le DMV et payer des frais de 75 $ pour retrouver leurs privilèges de conduite.

Malgré la précédente ordonnance de grâce de Brown concernant 8,300 1,200 personnes, seule une petite fraction avait profité de cette opportunité en novembre. Selon le ministère des Transports de l'Oregon, moins de 4,500 1,350 licences ont été rétablies, tandis que plus de XNUMX XNUMX ont été autorisées à être rétablies mais n'ont pas encore franchi les étapes nécessaires. Les XNUMX XNUMX personnes restantes avaient toujours leur permis suspendu ou révoqué en raison de retards dans le tribunal confirmant leur éligibilité au DMV de l'Oregon.

Pour tous ceux qui s'interrogent sur leur éligibilité, le décret de Kotek comprend une liste des personnes éligibles à la réintégration, tout comme le décret de Brown. De plus, les particuliers peuvent contacter le DMV au 503-945-5000 ou accéder au centre de service en ligne de l'agence à l'adresse dmv2u.oregon.gov pour déterminer s'ils sont admissibles.

L'impact disproportionné des suspensions de permis basées sur la dette sur les Oregoniens à faible revenu a été une préoccupation soulevée par l'Oregon Law Center. De telles suspensions peuvent entraîner des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi, tout en aggravant le fardeau financier des individus s'ils se voient imposer une amende pour conduite avec un permis suspendu.

Cette récente ordonnance de grâce vise à soulager des milliers d'Oregoniens accablés par des amendes impayées pour infractions au code de la route et à leur permettre de retrouver leur permis de conduire, les aidant ainsi à surmonter les défis associés et à restaurer leurs privilèges de conduite.