Nouvel article : La complexité des nominations aux Game Awards : dévoiler les joyaux invisibles

Les Game Awards, animés par Geoff Keighley, ont récemment annoncé leurs nominations pour l'événement de cette année, mettant en lumière les meilleurs jeux de 2023. La liste comprend des titres largement reconnus tels que Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et Resident Evil. 4 Refaire. Cependant, de nombreux joueurs passionnés et passionnés de l’industrie ont exprimé leurs inquiétudes concernant les jeux négligés et les subtilités impliquées dans le processus de sélection.

Les nominations aux Game Awards sont déterminées par les votes de 120 médias du monde entier. Même si cette approche vise à fournir une perspective globale, elle conduit inévitablement à ce que certains jeux passent inaperçus. Il est important de se rappeler qu’il est pratiquement impossible pour quiconque de jouer et d’évaluer chaque jeu sorti au cours d’une année donnée. Les contraintes de temps empêchent même les acteurs les plus dévoués de découvrir tout ce que l'industrie a à offrir.

De plus, les catégories elles-mêmes peuvent être source de confusion. L'inclusion de titres comme Dave The Diver, un produit d'une entreprise milliardaire, dans la catégorie Meilleur jeu indépendant fait sourciller. La présence de catégories telles que Meilleur premier jeu indépendant et Jeux pour impact reconnaît l'abondance de petits jeux exceptionnels qui ont souvent du mal à rivaliser avec les superproductions massives produites par les principaux acteurs de l'industrie.

Les frontières entre les genres s’estompent également, ce qui rend la catégorisation une tâche difficile. Des jeux comme Final Fantasy XVI, avec son mélange d’éléments d’action et de RPG, soulèvent des questions quant à sa place. Octopath Traveler II, en revanche, semblait avoir été entièrement négligé. De plus, des jeux comme Armored Core VI, qui abordent des thèmes moins explorés tels que les robots et la narration nuancée, ne parviennent parfois pas à recevoir la reconnaissance qu'ils méritent.

Sans aucun doute, de nombreux joueurs ont leur liste personnelle de jeux injustement snobés qui méritent d’être reconnus. Nous encourageons les lecteurs à partager leurs opinions dans les commentaires ci-dessous et nous présenterons un récapitulatif des cas les plus convaincants. Les nominations aux Game Awards ne sont que la pointe de l'iceberg, et il existe une vaste mer d'expériences de jeu à découvrir.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le but des Game Awards ?

Les Game Awards sont un événement annuel qui récompense les réalisations exceptionnelles dans l'industrie du jeu vidéo. Il célèbre les meilleurs jeux et honore les développeurs, artistes, musiciens et autres talents créatifs qui les sous-tendent.

Comment sont déterminées les nominations aux Game Awards ?

Les nominations sont décidées par le biais des votes d'un panel de 120 médias du monde entier. Chaque média soumet ses choix et les nominations sont comptabilisées sur la base de ces votes.

Pourquoi certains jeux sont-ils négligés dans les nominations ?

En raison du grand nombre de jeux sortis chaque année, il est difficile pour les électeurs de jouer et d'évaluer chaque jeu. Les contraintes de temps et les préférences personnelles conduisent inévitablement à négliger certains jeux.

Quels sont les défis liés à la catégorisation des jeux pour les Game Awards ?

La catégorisation peut être difficile car les jeux brouillent souvent les frontières entre les genres. Certains jeux peuvent contenir des éléments pouvant entrer dans plusieurs catégories, ce qui rend difficile leur placement dans une seule catégorie.

Comment les joueurs peuvent-ils exprimer leur opinion sur les nominations ?

Les joueurs peuvent partager leurs opinions et défendre les jeux qui, selon eux, ont été injustement snobés dans les nominations en commentant des articles connexes ou des discussions sur le forum.