Les meilleures offres téléphoniques juste à temps pour le Black Friday

Vous recherchez une bonne affaire sur un nouveau forfait téléphonique ? Ne cherchez pas plus loin que Koodo, la sous-marque de Telus. À l'approche du Black Friday, Koodo offre des rabais incroyables à ne pas manquer.

L'une des offres les plus remarquables de Koodo est le forfait qui offre 40 Go de données pour seulement 40 $. Si vous avez besoin d’encore plus de données, ils proposent un forfait qui vous offre 50 Go pour seulement 55 $. Et si vous êtes un vrai utilisateur avide de données, leur forfait à 65 $ vous rapportera 60 Go. Mais ce n'est pas tout : ces forfaits s'accompagnent également de trois mois d'Amazon Prime gratuits.

En plus des généreuses allocations de données, les forfaits de Koodo comportent des avantages impressionnants. Avec chaque forfait, vous bénéficierez de minutes illimitées partout au Canada et de messages texte et photos illimités. Vous bénéficierez également d'une messagerie vocale premium, de SMS internationaux illimités (depuis le Canada), de données de roulement et d'un forfait interurbain illimité. Il est clair que Koodo va au-delà de ses attentes pour offrir à ses clients la meilleure offre possible.

Et n'oublions pas les téléphones eux-mêmes. Koodo propose des offres fantastiques sur des modèles populaires. Si vous optez pour un forfait Tab Plus, vous pouvez obtenir le Pixel 7 gratuitement. Ce smartphone élégant est livré avec 128 Go de stockage, parfait pour toutes vos photos, vidéos et applications. Si vous préférez la série Galaxy, vous pouvez obtenir le dernier Galaxy S23 FE pour seulement 5 $ par mois. Et si vous recherchez quelque chose d'un peu plus unique, le Z Flip 5 est disponible pour 0 $ d'avance sur un forfait Tab Plus, avec un paiement mensuel de 30 $. Ou, si vous envisagez le prochain Pixel 8, vous pouvez l'obtenir pour 0 $ d'avance avec un forfait Tab Plus et ne payer que 21.29 $ par mois, en plus de votre forfait.

Ne manquez pas ces offres incroyables de Koodo. Visitez leur site Web pour parcourir toutes les offres et trouver le forfait et le téléphone parfaits pour vous.

Foire aux Questions

1. Puis-je passer à Koodo si je suis actuellement chez un autre fournisseur ?

Oui, vous pouvez passer à Koodo même si vous utilisez actuellement un autre fournisseur. Gardez à l’esprit qu’il peut y avoir des frais ou des exigences associés au changement, il est donc préférable de contacter directement Koodo pour plus d’informations.

2. Combien de temps durent ces offres ?

La durée spécifique de ces offres peut varier, il est donc conseillé de visiter le site Web de Koodo ou de contacter leur service client pour obtenir les informations les plus précises et les plus à jour.

3. Puis-je conserver mon numéro de téléphone actuel si je passe à Koodo ?

Oui, vous pouvez généralement conserver votre numéro de téléphone actuel lorsque vous passez à Koodo. Pendant le processus d'inscription, vous aurez la possibilité de transférer votre numéro existant. Koodo vous guidera à travers les étapes nécessaires pour assurer une transition en douceur.

4. Amazon Prime est-il inclus gratuitement dans le forfait ?

Oui, certains forfaits Koodo incluent trois mois d’Amazon Prime gratuits. Cependant, après la période promotionnelle, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer si vous choisissez de poursuivre l'abonnement Amazon Prime. Il est préférable de consulter les termes et conditions ou de contacter Koodo pour plus de détails.

5. Ces offres sont-elles disponibles dans toutes les régions du Canada ?

Les offres téléphoniques de Koodo sont généralement disponibles dans tout le pays, mais il est toujours conseillé de consulter leur site Web ou de contacter leur service client pour confirmer la disponibilité dans votre région spécifique.