Le Kodak Slide N Scan : une nouvelle approche de la numérisation de films

Le scanner de film numérique Kodak Slide N Scan offre une nouvelle perspective sur la numérisation de films grâce à ses fonctionnalités et son design uniques. Bien qu'il reste une option économique, le Slide N Scan adopte une approche différente de son homologue légèrement moins cher, le Kodak Scanza. La caractéristique remarquable du Slide N Scan est son écran plus grand. Contrairement à l'écran de 3.5 pouces du Scanza, le Slide N Scan est livré avec un écran de 5 ou 7 pouces. Opter pour l’écran de 7 pouces offre une expérience visuellement plus accessible sans différence de prix significative.

Le Slide N Scan et le Scanza utilisent tous deux une source de lumière LED et un capteur CMOS de 14 mégapixels pour numériser des films. Ce mécanisme capture une image entière d'un film positif ou négatif, ou une diapositive montée, en une seule numérisation. Le Slide N Scan offre une gamme de supports de types de films, notamment des diapositives de 135, 126, 110 et 50 mm, grâce à son support de diapositives principal et à ses adaptateurs d'insertion.

Une différence notable entre le Slide N Scan et le Scanza est la source d’alimentation. Le Slide N Scan est alimenté via un port USB-C, tandis que le Scanza utilise une prise micro USB-B. Cependant, il est important de noter que le Slide N Scan ne nécessite pas de connexion à un ordinateur pour la numérisation, ce qui rend le recours à un port USB quelque peu inutile. De plus, bien que le Slide N Scan dispose d'un port HDMI, un câble HDMI n'est pas inclus dans l'emballage.

En termes de performances, le Slide N Scan s'avère être un scanner rapide, capable de numériser des images 35 mm en moins de 2 secondes. Cependant, nous avons constaté que les corrections automatiques de couleur et d'exposition par défaut du Slide N Scan avaient tendance à produire des résultats plus sombres pour les films négatifs et des résultats plus clairs pour les transparents couleur par rapport au Scanza.

Dans l'ensemble, le Kodak Slide N Scan offre une expérience de numérisation unique avec son écran plus grand et son support de film polyvalent. Bien que cela puisse nécessiter quelques ajustements manuels pour des résultats optimaux, cela reste une option économique pour ceux qui cherchent à numériser leur collection de films.

QFP

1. Le Slide N Scan peut-il être alimenté par un adaptateur secteur ?

Non, le Slide N Scan est alimenté via un port USB-C et n'est pas livré avec un adaptateur secteur. Les utilisateurs peuvent soit utiliser leur propre adaptateur, soit alimenter le scanner via un port USB de leur ordinateur.

2. Quels types de films sont pris en charge par le Slide N Scan ?

Le Slide N Scan prend en charge les diapositives de 135, 126, 110 et 50 mm. Il comprend un support de diapositives principal pour les diapositives montées et des adaptateurs d'insertion pour les bandes de film 35 mm, 126 et 110.

3. Le Slide N Scan est-il livré avec un câble HDMI ?

Non, le Slide N Scan n'est pas livré avec un câble HDMI. Cependant, il dispose d'un port HDMI, permettant aux utilisateurs de connecter le scanner à un téléviseur ou un écran d'ordinateur pour la lecture d'images.