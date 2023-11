KLEVV C910 Lite : un SSD NVMe de niveau intermédiaire fiable

Lorsqu'il s'agit de matériel hautes performances, KLEVV est un nom qui vient souvent à l'esprit. Connue pour proposer d'excellents produits, la société sud-coréenne fait des vagues dans le domaine de la mémoire et de l'espace de stockage depuis 2014. Sa dernière offre, le SSD NVMe KLEVV C910 Lite, vise à fournir une solution de stockage fiable et abordable pour les utilisateurs de niveau intermédiaire.

En déballant le C910 Lite, vous trouverez un disque nu livré sans tampon thermique. Au lieu de cela, il s'appuie sur la solution de refroidissement fournie par votre carte mère ou sur une option tierce. Même si l'absence de coussin thermique peut être un inconvénient pour certains, l'accent mis par KLEVV sur la gestion de la chaleur est évident. Le disque ne pèse que 7 grammes et dispose d’une mémoire XNUMX % flash placée sur la face supérieure pour une dissipation thermique optimale.

Le C910 Lite présente des spécifications impressionnantes, avec des capacités allant de 500 Go à 4 To. Il offre des vitesses allant jusqu'à 5000 4200/4 680,000 Mo/s pour les opérations de lecture/écriture séquentielles et des IOPS en lecture/écriture aléatoires 880,000K allant jusqu'à 2 XNUMX/XNUMX XNUMX. Ces chiffres de performances le positionnent parfaitement pour diverses applications, telles que les versions de mini-PC, les ordinateurs portables, le stockage haut débit M.XNUMX pour les solutions NAS, et bien plus encore.

Une caractéristique notable du C910 Lite est son utilisation d'un moteur LDPC ECC, qui permet de réduire les erreurs lors du transfert de données. Ce disque utilise également 1 To de mémoire cache DDR4 alimentée par un contrôleur Micron TLC NAND. La combinaison de la technologie LDPC et du cache DDR4 contribue au nivellement de l'usure, à l'intégrité des données, à la limitation thermique et ajoute même une couche de cryptage AES 256 bits pour une sécurité renforcée.

Lors des tests de référence, le KLEVV C910 Lite s'avère toujours fiable, offrant des vitesses proches du maximum et dépassant les attentes. Qu'il s'agisse de CrystalDiskMark, d'AIDA64 ou de transferts réels, ce disque montre sa capacité à gérer une large gamme de tailles de fichiers et à offrir d'excellentes performances.

Si vous recherchez un SSD NVMe de milieu de gamme offrant fiabilité, prix abordable et performances impressionnantes, le KLEVV C910 Lite vaut vraiment la peine d'être considéré. Grâce à l'expérience de KLEVV en matière de fourniture d'excellents produits, vous pouvez être sûr que ce disque répondra à vos besoins de stockage sans vous ruiner.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que le moteur LDPC ECC ?

R : LDPC (Low-Density Parity Check) est un code de correction d'erreur utilisé dans les périphériques de stockage pour garantir l'intégrité des données pendant le transfert.

Q : Qu'est-ce que la mémoire cache DDR4 ?

R : La mémoire cache DDR4 est un type de mémoire volatile qui stocke les données fréquemment consultées pour une récupération plus rapide, améliorant ainsi les performances globales.

Q : Qu'est-ce que le cryptage AES ?

R : AES (Advanced Encryption Standard) est un algorithme de cryptage largement utilisé qui assure une transmission et un stockage sécurisés des données.

