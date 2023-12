Le trio de centres des LA Kings prospère dans la nouvelle saison

Résumé : Les Kings de Los Angeles ont connu du succès avec leur trio de centres, Anze Kopitar, Phillip Danault et Pierre-Luc Dubois, alors qu'ils présentent actuellement une fiche de 15-4-3. Même si la performance de Dubois a été médiocre par rapport aux attentes, Danault l'a surpassé jusqu'à présent. La profondeur de l'équipe au poste de centre a également permis à d'autres joueurs, comme Quinton Byfield, d'exceller dans différents rôles. Avec un système défensif solide en place sous la direction de l'entraîneur Todd McLellan, les Kings visent un éventuel titre de la Coupe Stanley.

Dans le paysage diversifié de la position de centre des LA Kings, le trio composé d'Anze Kopitar, Phillip Danault et Pierre-Luc Dubois s'est imposé comme une force avec laquelle il faut compter. L'équipe affiche actuellement un bilan impressionnant de 15 victoires, 4 défaites et 3 défaites en prolongation, ce qui témoigne du succès qu'elle a remporté sur la glace.

Kopitar continue d'être une force dominante, menant l'équipe dans le temps de glace avec une moyenne de 19 minutes et 26 secondes par match. Il s'est également imposé comme le leader offensif de l'équipe, accumulant 21 points en 22 matchs, dont 10 buts et 11 passes décisives, avec un remarquable différentiel de +13.

Malgré l'arrivée de Dubois, c'est Danault qui demeure le deuxième centre le plus utilisé de l'équipe, avec une moyenne de 17 minutes et 21 secondes de temps de glace par match, soit une minute de plus que Dubois. La surprise nous attend alors que Danault a surpassé Dubois en termes de production, gagnant 15 points comparativement à 11 pour Dubois. Si Dubois ne reprend pas ses performances bientôt, son lourd contrat de 8 ans et 68 millions de dollars pourrait devenir un fardeau pour l'équipe.

Bien que le trio de centres soit florissant, le temps de glace limité accordé au quatrième centre, le vétéran Trevor Lewis, n'est en moyenne que de 11 minutes et 36 secondes par match. De plus, d'autres joueurs tels que Blake Lizotte, Jaret Anderson-Dolan et Quinton Byfield ont également montré leurs capacités au poste de centre.

Byfield, en particulier, a brillé lors de sa transition vers la première ligne aux côtés de Kopitar et Adrian Kempe. Mesurant 6'5″ et 220 livres, Byfield a démontré son talent avec 18 points en 22 matchs et une cote de +12. Ses progrès rappellent que le développement des joueurs peut prendre du temps avant d’atteindre leur plein potentiel.

Avec Kopitar, Danault et Dubois au centre, les Kings de Los Angeles ont le potentiel de viser haut, même en luttant pour leur premier titre de la Coupe Stanley depuis 2014. Le système défensif de l'entraîneur Todd McLellan, complété par la puissance de feu offensive de l'équipe, crée un formidable et unité bien équilibrée sur la glace. Au fur et à mesure que la saison avance, tous les regards seront tournés vers le trio de centres des Kings alors qu'ils continuent de mener l'équipe vers le succès.

En savoir plus dans l'histoire Web : Le trio de centres des LA Kings prospère dans la nouvelle saison