Killer Instinct célèbre son 10e anniversaire avec des mises à jour passionnantes

Iron Galaxy Studios se prépare à célébrer en grand le 10e anniversaire de son jeu bien-aimé, Killer Instinct. Dans une annonce récente, le studio a révélé qu'il organiserait un événement spécial en direct la semaine prochaine pour discuter de la mise à jour très attendue à venir et bien plus encore.

Prévue pour le mercredi 22 novembre à 1 h PST / 4 h EST, la diffusion en direct promet d'être un événement passionnant pour les fans du jeu. Bien que les détails exacts de ce qui sera inclus dans la mise à jour restent un mystère, Iron Galaxy a fait allusion à des fonctionnalités intéressantes.

L’un des ajouts les plus attendus est la prise en charge appropriée de la résolution 4K pour la Xbox Series X|S. Cette amélioration rendra sans aucun doute le jeu encore plus époustouflant et immersif sur les dernières consoles Xbox.

De plus, la mise à jour devrait apporter des améliorations au matchmaking et éventuellement les premiers ajustements d'équilibrage de la liste des combattants du jeu depuis des années. Ces changements auront sans aucun doute un impact significatif sur le gameplay, offrant une expérience nouvelle et passionnante aux joueurs nouveaux et vétérans.

Les fans de Killer Instinct peuvent également s’attendre à ce qu’une date de sortie pour la mise à jour du 10e anniversaire soit dévoilée lors de la diffusion en direct. Auparavant, le studio avait seulement mentionné que la mise à jour arriverait à l'automne, laissant les joueurs attendre avec impatience plus de détails.

Pour participer à la célébration et recevoir les dernières nouvelles sur les changements à venir apportés à Killer Instinct, connectez-vous à la chaîne Twitch d'Iron Galaxy le 22 novembre. Les développeurs partageront des idées, des annonces et peut-être même quelques surprises en l'honneur de cet anniversaire marquant.

Alors marquez vos calendriers, préparez-vous à libérer vos instincts de tueur et préparez-vous pour une mise à jour épique qui ravivera la passion des fans du monde entier. L’avenir de Killer Instinct s’annonce plus prometteur que jamais !

QFP

1. Quand la mise à jour du 10e anniversaire de Killer Instinct sera-t-elle publiée ?

La date de sortie exacte de la mise à jour sera révélée lors de l'événement de diffusion en direct le 22 novembre.

2. Quelles fonctionnalités seront incluses dans la mise à jour ?

Bien que des détails spécifiques n'aient pas été révélés, la mise à jour devrait inclure la prise en charge de la résolution 4K pour la Xbox Series X|S, des mises à niveau du matchmaking et des ajustements potentiels d'équilibrage des combattants du jeu.

3. Où puis-je regarder la diffusion en direct ?

L’événement diffusé en direct peut être regardé sur la chaîne Twitch d’Iron Galaxy.

4. Killer Instinct est-il disponible sur d'autres plateformes ?

Killer Instinct est actuellement exclusif aux plateformes Xbox, notamment Xbox Series X|S et Windows 10.