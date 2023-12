L'ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, annonce sa démission

By

Dans une annonce surprenante, l'ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, a annoncé qu'il démissionnerait du Congrès à la fin de ce mois. McCarthy, qui a été évincé de son poste de leader en octobre, a déclaré dans un article d'opinion pour le Wall Street Journal : « J'ai décidé de quitter la Chambre à la fin de cette année pour servir l'Amérique d'une nouvelle manière. » Même si McCarthy n’a pas précisé ce qu’impliqueraient ces nouvelles voies, il a exprimé sa conviction que son travail ne fait que commencer.

La décision de McCarthy de quitter le Congrès intervient dans un contexte de polarisation croissante qui rend de plus en plus difficile le fonctionnement efficace du corps législatif. Il rejoint une liste croissante de membres sortants, dont le représentant Patrick McHenry, qui a également annoncé son départ du Congrès la veille.

Le départ de McCarthy réduit encore la majorité déjà faible détenue par les républicains, affaiblie par l'expulsion du représentant George Santos. Alors que les républicains détiennent actuellement 220 sièges et les démocrates 213, les prochaines élections spéciales pour le siège de Santos, le 13 février, revêtent désormais une importance encore plus grande. Selon le Cook Political Report, le district est considéré comme un tirage au sort.

Comme McCarthy représente le 20e district rouge de Californie, sa démission pourrait ne pas avoir un impact aussi important sur l'équilibre des pouvoirs au Congrès que certains pourraient le penser. Cependant, son départ soulève des questions sur l’avenir du Parti républicain et les défis qu’il devra relever pour reprendre pied.

La décision de McCarthy de quitter le Congrès a suscité des réactions mitigées. La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a félicité McCarthy pour sa carrière de service, malgré leurs divergences politiques. Pendant ce temps, le représentant Tom Cole a comparé le départ de McCarthy à la perte de « Michael Jordan », soulignant l'influence et l'impact de son leadership.

Avec le départ de McCarthy, le Parti républicain aura pour tâche de trouver de nouveaux dirigeants et de naviguer dans un paysage politique de plus en plus polarisé.