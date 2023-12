Les dirigeants géorgiens proposent une réduction accélérée de l’impôt sur le revenu

By

Les dirigeants républicains de Géorgie ont présenté un plan visant à accélérer la réduction prévue du taux d'imposition sur le revenu de l'État. La proposition, soutenue par le gouverneur Brian Kemp, le lieutenant-gouverneur Burt Jones et le président de la Chambre Jon Burns, vise à créer un taux d'impôt sur le revenu forfaitaire de 5.39 % à partir du 1er janvier 2024. Le Bureau de la planification et du budget estime que cette décision pourrait permettre d'économiser Les contribuables géorgiens environ 1.1 milliard de dollars au cours de l'année civile 2024.

En accélérant la réduction de l’impôt sur le revenu, le gouvernement de l’État vise à rationaliser la gouvernance et à redonner aux contribuables leur argent durement gagné. Cette accélération des réductions d'impôts fait suite au récent rétablissement de la taxe sur l'essence de l'État, qui avait été temporairement suspendue par le gouverneur Kemp.

Actuellement, le système d'impôt sur le revenu de la Géorgie se compose de différentes tranches, le taux maximum de 5.75 % s'appliquant aux revenus gagnés supérieurs à 7,000 1 $ par an. Le plan existant, qui doit entrer en vigueur le 2022er janvier 5.49, établit un taux d'impôt sur le revenu forfaitaire de 2022 %. Selon la loi de 0.1, le taux est censé diminuer de 4.99 % par an jusqu'à atteindre 2029 % d'ici 5.39. Cependant, comme les recettes fiscales de l'État devraient dépasser les attentes, le gouverneur Kemp et les législateurs envisagent de mettre en œuvre un taux de 2024 % en 1. plutôt. Ce changement nécessiterait une action législative lors de la prochaine session ordinaire, mais les législateurs ont la possibilité d'approuver une réduction d'impôt rétroactive au 2024er janvier XNUMX.

La réduction totale à 5.39 % devrait entraîner une diminution des recettes fiscales de l'État d'environ 1.1 milliard de dollars. Il convient de noter que cette réduction est plus importante que la réduction initialement prévue, qui devait coûter 450 millions de dollars. En plus de réduire le taux, les modifications proposées incluent l'augmentation de l'exonération standard et la possibilité pour les contribuables de déduire 3,000 XNUMX $ pour chaque enfant ou personne à charge.

Alors que certains Républicains visent à supprimer complètement l’impôt sur le revenu, d’autres espèrent réduire davantage le taux d’imposition sur le revenu en reconsidérant les allégements fiscaux. Un groupe législatif examine actuellement les allégements fiscaux et devrait publier des recommandations dans un avenir proche.

Dans l'ensemble, la réduction accélérée de l'impôt sur le revenu proposée par les dirigeants géorgiens reflète leur engagement en faveur d'une budgétisation conservatrice et de leur volonté de garantir que la forte économie de l'État profite à ses résidents. Ce plan représente une étape vers la réalisation de leurs promesses et vers la remise de plus d’argent dans les poches des Géorgiens.

