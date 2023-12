Souvenirs d'enfance dans une ferme laitière du Wisconsin

Résumé : Une réflexion personnelle sur son enfance dans une ferme laitière du Wisconsin, où l'auteur chantait des dindes lorsqu'il était enfant et se souvient des racines agricoles de leur famille.

Ayant grandi dans une ferme laitière dans le nord-est du Wisconsin, j'ai vécu pas mal d'expériences uniques. L’un de mes plus beaux souvenirs est celui de chanter avec des dindes à l’âge de 8 ans. Même si cela peut paraître inhabituel, c’était un de mes passe-temps préférés.

Vivant sur Cheese Factory Road, notre ferme faisait partie d'une longue tradition agricole du Wisconsin. Même s’il s’agissait d’une modeste exploitation de 180 acres, les petites fermes familiales comme la nôtre prospéraient à l’époque. C’était une époque où le travail acharné et les opportunités infinies étaient la norme.

Prendre soin des dindes et des oies était l'une de mes responsabilités à la ferme. Alors qu’ils vivaient dans des poulaillers pour les protéger des prédateurs, mon père pensait qu’ils devraient bénéficier d’une certaine liberté surveillée. Alors, quotidiennement, je les lâchais et utilisais un bâton comme microphone de fortune. Je chantais pour eux, croyant que cette pratique me préparerait à une future carrière de chanteuse.

En repensant à ces jours-ci, je me rends compte que mon enfance à la ferme m'a façonné à plus d'un titre. Cela m'a appris la valeur du travail acharné, la joie de se connecter avec la nature et l'importance des traditions familiales. Ayant grandi entouré de champs, de vaches et de granges, j'ai acquis une profonde appréciation de la terre et un sens des responsabilités à son égard.

Même si le paysage agricole a considérablement changé depuis, les grandes fermes industrielles ayant pris le pas, les souvenirs de notre petite ferme familiale continuent de tenir une place particulière dans mon cœur. C’était une époque de simplicité, de communauté et de lien indissoluble entre les humains et les animaux.

En repensant à mon enfance dans la ferme laitière du Wisconsin, je suis reconnaissant pour les expériences et les souvenirs uniques qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui.