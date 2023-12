Présentation de la nouvelle série KEF Q : élégance intemporelle en noyer

La série KEF Q vient de dévoiler sa dernière gamme d'enceintes bibliothèque, colonnes et centrales à prix moyen, désormais disponibles dans une finition noyer classique. Combinant une élégance intemporelle avec une technologie audio de pointe, la série Q offre un design épuré et contemporain qui complète n'importe quelle pièce.

Dans sa 8ème itération, la série KEF Q bénéficie d'une gamme d'innovations et d'améliorations acoustiques qui offrent un son haute résolution avec une profondeur et une clarté exceptionnelles. Au cœur de cette évolution se trouve le réseau de haut-parleurs Uni-Q, une innovation signature qui positionne le tweeter au centre acoustique du cône des médiums et des graves.

Grâce à la technologie sonore Uni-Q, les utilisateurs peuvent s'attendre à bénéficier d'aigus nets et clairs sans effort, de médiums robustes et de basses rapides et nettes avec une distorsion minimale à n'importe quel niveau de volume. Le résultat est un son tridimensionnel plus précis et immersif qui remplit la pièce de manière uniforme.

En plus de ses performances audio exceptionnelles, chaque modèle de la série Q est doté d'un déflecteur sans soudure et de grilles magnétiques (accessoire en option), garantissant une apparence épurée et épurée, même sans les grilles. Il s’agit d’une caractéristique remarquable dans sa gamme de prix, car la plupart des enceintes ont des trous ou des saillies disgracieuses conçues pour accueillir la grille.

Pour ceux qui cherchent à optimiser l'espace et le placement, les enceintes bibliothèque de la série Q peuvent être facilement montées à l'aide du support mural B2, un accessoire dédié pour une intégration transparente.

La nouvelle série Q en noyer est disponible à l'achat dès maintenant, exclusivement via uk.kef.com, Amazon et le partenaire commercial agréé KEF, Peter Tyson Audio Visual.

Les prix des enceintes Q Series sont les suivants :

– Enceinte bibliothèque Q150 : 449 £ la paire

– Enceinte bibliothèque Q350 : 549 £ la paire

– Enceinte sur pied Q550 : 849 £ la paire

– Enceinte sur pied Q750 : 1,199 £ la paire

– Enceinte sur pied Q950 : 1,599 £ la paire

– Enceinte centrale Q250c : 499 £ ​​par pièce

– Enceinte centrale Q650c : 599 £ ​​par pièce

– Haut-parleur compatible Dolby Atmos Q50a : 499 £ ​​par paire

Découvrez une élégance intemporelle et des performances audio extraordinaires avec la nouvelle série KEF Q en noyer. Améliorez votre expérience d'écoute dès aujourd'hui.