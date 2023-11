Comprendre les mises à jour dynamiques de Windows : améliorer la configuration et la récupération du système d'exploitation

By

Microsoft a récemment déployé les mises à jour du Patch Tuesday pour Windows 10 et Windows 11 en novembre. Bien que cette nouvelle ne soit pas une surprise, elle ne se résume pas à de simples mises à jour régulières. Le géant de la technologie a également introduit une nouvelle mise à jour dynamique pour améliorer les fichiers d'installation de Windows 11 23H2, qui s'applique également à la version 22H2. Cette mise à jour vise à améliorer le niveau des fichiers système de base, garantissant une expérience transparente.

De plus, les utilisateurs seront heureux d'apprendre qu'une mise à jour dynamique pour Windows Recovery Environment (WinRE) a également été publiée. Plus précisément, cette mise à jour cible Windows 11 version 21H2. Bien que la version 21H2 ne reçoive plus les Patch Tuesdays en raison de la fin de son support, Microsoft continuera à fournir des mises à jour dynamiques pour WinRE. Ceci est crucial en cas d'échec de la mise à jour des fonctionnalités, car le WinRE amélioré facilite le processus de récupération.

Alors, que sont exactement les mises à jour dynamiques ? Selon l'explication de Microsoft dans un article de blog de la communauté technique sur les mises à jour dynamiques de Windows 10, ces mises à jour se composent de divers composants et servent à plusieurs fins pendant les processus d'installation et de récupération.

Les mises à jour dynamiques incluent :

1. Mises à jour d'installation : ces mises à jour se concentrent sur les correctifs apportés aux binaires et fichiers d'installation utilisés lors des mises à jour de fonctionnalités.

2. Mises à jour sécurisées du système d'exploitation : mises à jour du composant « système d'exploitation sécurisé », responsable de la mise à jour de l'environnement de récupération Windows (WinRE).

3. Mises à jour de la pile de maintenance : correctifs nécessaires pour résoudre tout problème de pile de maintenance, garantissant ainsi un processus de mise à jour fluide des fonctionnalités.

4. Dernière mise à jour cumulative : installation de la mise à jour de qualité cumulative la plus récente.

5. Mises à jour des pilotes : pilotes à jour provenant de fabricants spécifiquement ciblés pour la mise à jour dynamique.

En plus des mises à jour ci-dessus, Dynamic Update préserve également le contenu des modules linguistiques (LP) et des fonctionnalités à la demande (FOD). Cela garantit que les utilisateurs disposent de tous les composants nécessaires une fois la mise à jour terminée.

Vous pouvez trouver la dernière mise à jour, KB5033288, sur le site Web du catalogue Microsoft Update. Cependant, soyez assuré que la mise à jour doit être installée automatiquement, éliminant ainsi le besoin d'une intervention manuelle.

En résumé, les récentes mises à jour dynamiques de Microsoft pour Windows 10 et Windows 11 améliorent non seulement le processus de configuration global, mais fournissent également un filet de sécurité pour la récupération en cas d'échec de la mise à jour des fonctionnalités. Ces mises à jour concernent divers composants critiques, garantissant une expérience du système d'exploitation fluide et fiable.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Que sont les mises à jour dynamiques sous Windows ?

R : Les mises à jour dynamiques sont un ensemble de mises à jour qui améliorent le processus de configuration et de récupération du système d'exploitation en cas d'échec de la mise à jour des fonctionnalités. Ces mises à jour incluent des correctifs pour les fichiers d'installation, des mises à jour de l'environnement de récupération Windows (WinRE), des correctifs de pile de maintenance, l'installation de la dernière mise à jour de qualité cumulative et des pilotes à jour.

Q : Dois-je installer manuellement la dernière mise à jour dynamique ?

R : Non, la mise à jour dynamique doit être installée automatiquement. Toutefois, si vous souhaitez l'installer manuellement, vous pouvez trouver la dernière mise à jour, telle que KB5033288, sur le site Web du catalogue Microsoft Update.

Q : Qu'arrive-t-il aux modules linguistiques et aux fonctionnalités pendant le processus de mise à jour ?

R : Le contenu des modules linguistiques (LP) et des fonctionnalités à la demande (FOD) est conservé pendant la mise à jour. Cela garantit que les utilisateurs disposent de ces composants essentiels une fois la mise à jour terminée.

Q : Puis-je recevoir des mises à jour dynamiques pour une version de Windows non prise en charge ?

R : Bien que les versions non prises en charge ne reçoivent plus les correctifs du mardi ou les mises à jour régulières, Microsoft peut toujours fournir des mises à jour dynamiques pour les composants critiques tels que l'environnement de récupération Windows (WinRE) afin de garantir les capacités de récupération.