Une nouvelle extension passionnante pour Tales of Arise : Beyond the Dawn

Bandai Namco Entertainment a annoncé la sortie prochaine de « Beyond the Dawn », une extension du jeu de rôle populaire Tales of Arise. Prévue pour le 9 novembre, l'extension introduira plus de 20 heures de nouveau contenu, notamment des quêtes, des donjons et des combats de boss. Les fans peuvent s’attendre à une expérience de jeu étendue qui se déroulera un an après les événements du jeu original.

En plus de cette nouvelle aventure passionnante, Bandai Namco a également révélé que Kankaku Piero (Kankaku Pierrot) fournira la nouvelle chanson thème de l'extension, intitulée "We Still". Kankaku Piero a déjà contribué à la chanson thème « Hibana » pour le jeu original Tales of Arise. Pour donner aux fans un avant-goût de ce qui va arriver, la société a diffusé une bande-annonce captivante de clip vidéo, qui peut être visionnée [ici](https://youtube.com/watch?v=oRYHQml4JWI&si=W1NDaKpRL3851WxF).

L'extension sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Steam. Les joueurs auront l'opportunité d'explorer un monde à la fois familier et évolué, avec de nouveaux défis et un scénario captivant qui suit Alphen et son groupe alors qu'ils naviguent dans les complexités du fait d'être vénérés comme des héros par certains et détestés comme des destructeurs par d'autres.

