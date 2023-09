Le télescope spatial James Webb a peut-être découvert un monde hycéen

Une nouvelle étude utilisant le télescope spatial James Webb (JWST) suggère l’existence de planètes hycéennes – un type de planète qui pourrait potentiellement abriter une vie extraterrestre. Les planètes hycéennes se caractérisent par une mer chaude de plusieurs centaines de kilomètres de profondeur, une atmosphère épaisse riche en hydrogène et en eau, et l'absence de continents. Bien que ces planètes aient longtemps fait l’objet d’hypothèses, le JWST en a peut-être repéré une pour la première fois.

On pense que ces planètes sont communes parmi les super-Terres, qui sont des planètes dont la masse et la taille sont supérieures à celles de la Terre. On les trouve souvent en orbite autour d’étoiles naines rouges, connues pour leurs intenses éruptions solaires. Cependant, la forte gravité de surface des planètes hycéennes pourrait leur permettre de conserver une grande partie de leur atmosphère initiale d’hydrogène et d’hélium, ce qui en ferait des environnements propices à la vie extraterrestre.

La planète en question est K2-18 b, située à 120 années-lumière de la Terre. Elle a une masse près de 9 fois celle de la Terre et un rayon presque 3 fois plus grand. Les observations de cette planète par JWST ont révélé de fortes signatures de méthane et de dioxyde de carbone dans son atmosphère, ce qui correspond aux caractéristiques d'un monde hycéen. La présence de ces gaz soutient en outre la possibilité d’habitabilité.

L'étude a également trouvé des indices d'un produit chimique appelé sulfure de diméthyle (DMS) dans l'atmosphère du K2-18 b. Sur Terre, le DMS est principalement produit par la vie marine microbienne telle que le phytoplancton. Bien qu’il puisse s’agir d’une biosignature potentielle, les données ne sont actuellement pas concluantes et des observations supplémentaires sont nécessaires pour confirmer sa présence.

De futures observations avec l'instrument MIRI (Mid-InfraRed Instrument) de JWST et d'autres instruments seront menées pour recueillir davantage de données sur l'atmosphère de K2-18 b et rechercher des preuves supplémentaires de DMS. Ces découvertes ouvrent la possibilité passionnante de découvrir des mondes plus hycéens et potentiellement de trouver une vie extraterrestre dans leurs vastes océans.

Source : Nikku Madhusudhan et al. « Molécules carbonées dans une éventuelle atmosphère hycéenne. » Présenté à la conférence scientifique de la première année du JWST (2023)