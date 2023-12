Nouvelle version : Just Flight dévoile un Avro Vulcan B Mk. très réaliste. 2, K.2 et MRR pour Microsoft Flight Simulator

Just Flight a récemment lancé son très attendu Avro Vulcan B Mk. 2, K.2 et MRR pour Microsoft Flight Simulator, offrant une expérience incroyablement réaliste aux passionnés d'aviation. L'Avro Vulcan, un bombardier stratégique, était un avion important exploité par la Royal Air Force (RAF) pendant la guerre froide. Développé par le célèbre constructeur britannique AV Roe and Company (Avro), le Vulcan faisait partie intégrante de la force de bombardiers V de la RAF, aux côtés des Vickers Valiant et Handley Page Victor.

L'Avro Vulcan B Mk. 2, K.2 et MRR possèdent une multitude de fonctionnalités qui le distinguent. L'avion a été minutieusement modélisé avec une attention particulière aux détails, à l'aide de plans d'avion réels et de photographies complètes de l'avion original, le XM655. Cette approche méticuleuse a abouti à un cockpit virtuel très réaliste, doté de composants et d'animations 3D entièrement fonctionnels. Notamment, certains panneaux arrière, tels que les panneaux AEO et Navigator, offrent des fonctionnalités complètes pour contrôler divers systèmes.

Pour améliorer l'immersion, Just Flight a intégré une technologie de pointe pour développer des effets lumineux et sonores réalistes. Les dernières avancées ont été utilisées pour créer des enregistrements sonores authentiques des moteurs « hurlants » Olympus 301 et Olympus 201 du véritable Avro Vulcan. De plus, l'ajout d'effets sonores 3D positionnés avec précision améliore l'expérience, en particulier pour les utilisateurs utilisant les capacités de réalité virtuelle (VR). L'Avro Vulcan comprend également des lumières à intensité variable, 25 commandes d'éclairage fonctionnelles et des projecteurs mobiles.

En termes de profondeur du système, Just Flight est allé au-delà des attentes en incluant des systèmes électriques, d'oxygène et hydrauliques personnalisés, ainsi qu'un système de pilote automatique complet et un sac de vol électronique (EFB) embarqué. L'EFB permet aux utilisateurs de configurer diverses options au sein de l'avion. De plus, l'Avro Vulcan offre des fonctionnalités réalistes telles que des portes de soute à bombes avec une vitesse de déploiement authentique, une turbine à air dynamique (RAT) rétractable, des essuie-glaces à vitesse variable et la possibilité de charger différents types de charges utiles.

Pour les passionnés d'aviation désireux de découvrir l'Avro Vulcan B Mk. 2, K.2 et MRR pour Microsoft Flight Simulator, le module complémentaire est disponible à l'achat sur la boutique officielle de Just Flight au prix de 27.99 £.

