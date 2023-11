Le maire de Pasadena invite la communauté à la cérémonie annuelle d'éclairage des arbres des Fêtes

La ville de Pasadena est ravie d'annoncer la cérémonie annuelle d'éclairage de l'arbre de Noël organisée par le maire, qui aura lieu le vendredi 1er décembre à l'hôtel de ville. Cet événement très attendu, organisé par le maire Victor M. Gordo, promet une soirée inoubliable remplie de joie des Fêtes et de festivités pour toute la famille.

De 5h à 7h, les participants peuvent participer à une variété d'activités, y compris des spectacles en direct de chanteurs et de danseurs locaux ainsi que des travaux manuels pour les enfants proposés par l'Armory Center for the Arts. L'événement proposera également de délicieux rafraîchissements légers et même une visite spéciale du Père Noël lui-même. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo pour capturer ces moments de vacances réconfortants lors des différents arrêts photo répartis dans tout le lieu.

Le point culminant de la soirée sera l'éclairage cérémonial de l'arbre officiel de la Ville par le maire Gordo à 6 heures. Pour vous assurer d'avoir une vue imprenable sur ce moment magique, assurez-vous d'arriver tôt et de réserver une place de choix à l'hôtel de ville. Un parking est disponible, mais assurez-vous de venir à l'avance pour réserver une place.

Dans un esprit de générosité, le service d'incendie de Pasadena collectera des dons pour la collecte annuelle de jouets Spark of Love. Si vous en avez les moyens, pensez à apporter des jouets neufs non emballés, des équipements de sport ou des cartes-cadeaux pour contribuer à rendre la période des fêtes plus lumineuse pour les enfants et adolescents mal desservis de la région.

Pour ceux qui ne peuvent pas assister à l'événement en personne, ne vous inquiétez pas ! Une vidéo de la cérémonie sera mise à disposition ultérieurement, permettant à chacun de vivre ce joyeux événement.

Pour partager votre propre éclairage d'arbre et vos photos du Père Noël, assurez-vous de taguer la ville de Pasadena sur Instagram, Facebook et Twitter. Ils partageront un maximum de ces captures festives. Vous pouvez également consulter l'album photo de l'année dernière pour avoir un aperçu des moments magiques que réserve l'événement.

Connectez-vous avec la ville de Pasadena en visitant leur site Web à CityOfPasadena.net ou en les suivant sur Twitter, Instagram et Facebook. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, n'hésitez pas à appeler le Centre de services aux citoyens pendant les heures d'ouverture au (626) 744-7311.

Rejoignez le maire Gordo et toute la communauté à la cérémonie annuelle d'éclairage des arbres des Fêtes du maire pour une soirée enchanteresse, créant des souvenirs impérissables pour tous. C'est un événement que vous ne voudrez pas manquer !