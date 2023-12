John Smoltz relève un nouveau défi : obtenir une carte de champion du PGA Tour

By

L'athlète professionnel John Smoltz, connu pour sa brillante carrière dans la Major League Baseball (MLB), se tourne désormais vers un autre sport : le golf. Le membre du Temple de la renommée de la MLB, âgé de 55 ans, est devenu un visage familier dans le circuit pro-am des célébrités et a même participé aux événements du PGA Tour Champions dans le passé. Cependant, Smoltz tente maintenant de faire passer ses compétences au golf au niveau supérieur en obtenant une carte PGA Tour Champions.

Smoltz s'est récemment qualifié pour la phase finale de Q-School au TPC Scottsdale, le mettant en lice pour une carte du Tour. Cette étape est notoirement difficile, seuls les cinq meilleurs joueurs sur les 78 présents obtenant des exemptions pour les champions du PGA Tour en 2024. Smoltz devra prouver son courage au cours de quatre tours épuisants, face à une rude concurrence d'anciens joueurs du PGA Tour comme Shaun Michael, Notah Begay III, Omar Uresti, Daniel Chopra, Greg Chalmers et Jason Bohn.

Bien qu’il soit rare qu’un athlète professionnel réussisse sa transition vers un autre sport, Smoltz espère entrer dans l’histoire en rejoignant les rangs de ceux qui ont excellé dans de multiples activités sportives. Son dévouement à perfectionner ses compétences au golf s’est manifesté à travers sa participation à divers événements et son engagement à améliorer son jeu. Cette quête d'une carte PGA Tour Champions met en valeur la passion de Smoltz pour la compétition et son désir de se mettre continuellement au défi.

Quel que soit le résultat, le parcours de Smoltz est une source d'inspiration pour les athlètes et les fans. C’est un témoignage du pouvoir de la persévérance et de la recherche de nouvelles opportunités. L'aventure de Smoltz dans le golf met en évidence le potentiel illimité qui réside dans les individus, démontrant leur capacité à tracer de nouvelles voies et à redéfinir leur propre succès.