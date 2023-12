Victoria Gotti envisage de vendre des propriétés à New York, mais pas sans la bonne offre

By

Victoria Gotti, fille du célèbre gangster John Gotti, a mis en vente neuf de ses propriétés à New York, selon des sources. Cependant, Gotti a précisé qu'elle ne cherchait pas activement à vendre à moins qu'elle ne reçoive une offre trop belle pour être refusée. Avec un portefeuille de 17 propriétés d'une valeur de 36 millions de dollars, Gotti affirme recevoir régulièrement des offres. Même si elle envisage la possibilité de vendre si une offre prometteuse lui parvient, elle affirme qu'aucune de ses propriétés n'est actuellement sur le marché.

Ces propriétés ont été héritées par Gotti lors de son divorce avec son ex-mari, Carmine Agnello, en 2002. La collection comprend des structures de vente au détail et automobiles dispersées dans tout le Queens. Alors que les acheteurs et les courtiers intéressés se renseignent fréquemment sur ces propriétés, Gotti reste ferme sur sa position selon laquelle elles ne sont pas à vendre.

Bien que les propriétés de Gotti aient une valeur importante, elles entraînent des coûts d'entretien importants. Les dossiers montrent qu'elle doit actuellement plus de 635,000 80 $ en impôts fonciers pour ces actifs. Une propriété remarquable sur Liberty Avenue, s'étendant sur trois lots et bénéficiant de plus de XNUMX pieds de façade, a été récemment remise en vente.

En ce qui concerne les prix, les parties intéressées sont encouragées à soumettre des offres sans engagement avec leurs propres conditions spécifiques. Le courtier représentant les annonces de Gotti, Richard Libbey d'Atlantic Beach Associates, a reçu de nombreuses offres, dont une récente offre de 5 millions de dollars. Cependant, la vente de ces propriétés a présenté ses défis, particulièrement pendant la pandémie. Des batailles d'expulsion ont éclaté lorsque les locataires n'ont pas payé leur loyer même après la vente d'une propriété au nom de Gotti en 2020.

Libbey souligne la nécessité pour les acheteurs potentiels de démontrer une preuve de financement pour toute offre sérieuse. Qualifiant ces propriétés de « listes historiques », il souligne l’importance d’un soutien financier substantiel pour finaliser une transaction. Les liens de Gotti avec le célèbre John Gotti ajoutent un aspect intrigant aux ventes, car il a facilité l'intégration d'Agnello dans la famille Gambino lorsqu'il a épousé Gotti.