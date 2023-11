Révéler les mystères : une découverte fascinante de dinosaures sur l'île de Brownsea

By

Une révélation étonnante s'est récemment déroulée sur l'île de Brownsea, située dans le port de Poole, dans le Dorset. Sophie Giles, une garde forestière du National Trust, est tombée sur une empreinte de dinosaure captivante lors de sa course de routine. Les experts suggèrent que cette découverte extraordinaire pourrait être la trace bien conservée d'un iguanodon vieux de 140 millions d'années, un énorme dinosaure herbivore qui parcourait la Terre à la fin du Jurassique.

L'événement fortuit s'est produit dimanche dernier alors que Giles faisait du jogging dans le parc du château de Brownsea, qui est maintenant géré par le National Trust en tant que réserve faunique. L'empreinte, qui remonte à une époque où la région regorgeait de forêts tropicales et de marécages, s'était fossilisée progressivement sur des milliers d'années. Il est devenu plus visible après avoir collecté l’eau de pluie lors d’une récente averse.

Bien que le National Trust ait exprimé son soutien et son enthousiasme concernant cette découverte, il demande de l'aide pour identifier l'empreinte de manière concluante. Ils attendent avec impatience une analyse experte et des recherches plus approfondies pour percer les mystères cachés dans cette ancienne relique.

La région entourant l'île de Brownsea est réputée pour son littoral jurassique, attirant les amateurs de fossiles des quatre coins du monde. Probablement originaires de la péninsule voisine de l’île de Purbeck, qui a également livré de nombreuses empreintes de dinosaures dans le passé, la présence de ces signes de vie préhistorique dans la région n’est pas surprenante. La pierre de Purbeck, largement exploitée et utilisée dans toute la région, a fait de la région environnante un trésor de fossiles.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’un iguanodon ?

R : L'Iguanodon est un dinosaure herbivore éteint qui vivait à la fin du Jurassique et au début du Crétacé. C'est l'un des premiers dinosaures à être largement reconnu par les scientifiques.

Q : Pourquoi l'île de Brownsea est-elle fermée aux visiteurs ?

R : L'île Brownsea est temporairement fermée aux visiteurs jusqu'en mars pour des raisons d'entretien et de conservation de la faune.